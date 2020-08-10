Электрослесарь задержал браконьеров на Байкале и сдал полиции

Роман Утянский. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Задерживать самому двух браконьеров пришлось 48-летнему электрослесарю из Иркутска Роману Утянскому во время семейного отдыха. На днях мужчина вместе с женой отправился на Байкал. Пара решила провести отпуск в палаточном лагере прямо на берегу, в бухте Орсо Ольхонского района. В один из дней, Роман, загорая на пляже, заметил мужчин, которые сушили рыболовные сети. Другие отдыхающие попросили их уйти с берега, однако, рыболовы отказались и начали грубить в ответ. Более, того, они стали угрожать туристам сжечь их палатки.

На следующее утро Роман заметил, как рыбаки на моторной лодке отправились расставлять сети. Электрослесарь, зная, что вылов байкальского омуля сейчас запрещен, дождался их на берегу и по возвращении потребовал прекратить браконьерство, и сказал, что вызовет полицию. В ответ, мужчины схватили топор с булыжниками и пошли в атаку на Романа. Однако он не растерялся. Электрослесарь достал из багажника своего авто зарегистрированное травматическое ружье, зарядил его и выстрелил в воздух. На шум сбежались другие туристы, которые вызвали полицию и помогли Роману удерживать браконьеров до приезда наряда.

- У «рыбаков» нашли 5 сетей и более 180 особей омуля весом порядка 40 кг., - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас рыба отправлена на исследование.

Браконьерами оказались двое жителей поселка Еланцы 45 лет и 21 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас парочка в изоляторе.

Получит вызов в полицию вскоре и Роман Утянский. Правда, по приятному поводу. Руководство МВД Приангарья решило поощрить смелого иркутянина за его решительность и активную гражданскую позицию.