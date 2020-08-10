19-летний мотоциклист разбился, врезавшись в фуру в Усольском районе

Очередное трагическое ДТП с участием мотоцикла в Иркутской области. Авария произошла днем, 9 августа на трассе «Сибирь» в Усольском районе. 19-летний водитель мотоцикла «Райсер», выезжая со стороны поселка Тайтурка, со второстепенной дороги на главную, столкнулся с фурой Скания, которая ехала во встречном направлении.

- От полученных травм мотоциклист скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности аварии выясняются.

Полицейские дают неутешительную статистику. С начала года в Приангарье произошло уже 174 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 16 человек, 195 получили травмы. Всех владельцев двухколесных железных коней, инспекторы ГИБДД просят соблюдать скоростной режим на трассах и на городских улицах.

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