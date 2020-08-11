Иркутский Кулибин собрал велосипед из Москвича

Так теперь выглядит велосипед иркутянина. Фото: Сергей НОВИЦКИЙ

Как смастерить из старенького автомобиля Москвич 412…крутой велосипед, который будет бросаться каждому прохожему в глаза, отлично знает 20-летний иркутянин Николай. Неизвестно, то ли парень разобрал дедушкину машину по частям, то ли купил детали на разборке, но свой обычный классический велосипед "Кама" сзади и спереди, он умудрился оборудовать фарами, габаритами и поворотниками от Москвича. Что говорить, если даже брызговики, боковые зеркала, а также колпаки на колесах велосипеда теперь стоят от легенды отечественного автопрома. Чтобы вопросов не возникло у инспекторов ГИБДД, юный Кулибин даже прикрутил регистрационные номера и техосмотр.

Вот и иркутянин Сергей Новицкий, встретив владельца «Веломосквича», не смог пройти мимо, и начал снимать необычный транспорт на камеру телефона.

- Это ты все сам сделал? - спрашивает Сергей, и услышав утвердительный ответ, продолжает восхищаться велосипедом. – Вообще круто, я такого еще не видел. Ну, ты красавчик. А здесь все работает?

- Кроме центральной фары и поворотников все работает, - отвечает парень.

После этого Кулибин продемонстрировал Сергею как работают габариты. Правда, для этого, ему пришлось, нет, не нажать на кнопку, а подсоединить несколько проводов, которыми перетянут почти весь велосипед.

В конце видео, Сергей пожал руку велосипедисту-изобретателю, чтобы еще раз отметить его творение и вернувшись домой, выложил ролик в автомобильный паблик «ДТП 38RUS». За четыре часа видео посмотрели более 10 тысяч пользователей соцсетей.