Рассказывать про Байкал одновременно и легко, и невероятно трудно. Легко, потому что при одном воспоминании прозрачной воды и нереальной красоты пейзажей дух захватывает. Сложно, потому что от переизбытка чувств и эмоций не хватает слов и допустимого количества символов в статье.

Байкал - самое удивительное путешествие.

Самое глубокое озеро в мире, гигантский резервуар кристально чистой пресной воды, место, с которым связано множество легенд и необъяснимых, но реальных фактов. Байкал поражает всех: натуралистов, путешественников, бывалых туристов, фотографов и даже специалистов в области паранормальных явлений. Байкал просто поражает.

Байкал имеет глубину 1642 метра, что делает его глубочайшим озером на планете и крупнейшим резервуаром пресной воды в мире. Кто-то озадачился и подсчитал, что если закончится вся пригодная для питья вода, то байкальских запасов хватит, чтобы поить человечество почти 50 лет! Есть у озера и еще несколько рекордов, которые привлекают ежегодно все больше туристов со всего мира. Возрастной рекорд: Байкал образовался 25 - 30 млн лет назад. Глубинный рекорд: ежегодно озеро углубляется, то есть увеличивается в глубину примерно на 2 см. Еще один рекорд - это степень прозрачности воды: видимость под поверхностью достигает более 40 метров! Зрелище невероятной красоты! Такой «надповерхностный» дайвинг.

Байкал - Галапагосские острова России

Быть туристом на Байкале почетно еще и потому, что место примечательно с точки зрения природы: уникальные эндемичные виды и разнообразие флоры и фауны делают озеро Галапагосами России. Живя в России или в любом другом месте нашей планеты, Байкал нужно увидеть хотя бы однажды. В идеале - от края до края, хотя это почти невозможно.

Между прочим, в 1993 году на глубине более 1 км был поставлен нейтринный телескоп, который используется для наблюдения не только подводной жизни, но и явлений, связанных с последствиями солнечных бурь.

Байкал - источник вечной молодости

Еще один повод увидеть Байкал - остаться вечно молодым! Озеро просто окружено легендами. Согласно одной из них, купание в Байкале (летом температура воды составляет не более 8 градусов) продлевает жизнь. Сложно судить, насколько это правдивая информация, но бывалые туристы рассказывают, что купание в водах Байкала дает удивительный эффект. Так что попробовать стоит.

Фото: архив «Байкальская Виза Тур»

Рыбалка на Байкале

Отдельная тема для отдельного материала. Абсолютно заслуженно Байкал называют морем за сложные климатические условия и размеры. Здесь водится 55 пород рыб, в том числе ценных - лососевых и тресковых. Ежегодно рыбаки со всего мира собираются здесь, чтобы посоревноваться: проводят состязания по рыбной ловле, на которых стараются показать себя. И ежегодно рыбаки-любители приезжают сюда, чтобы попробовать свои силы и совместить приятное с полезным. Это можно сравнить с документалками по «Дискавери»: вроде видел, а поверить не можешь. В общем, если нравится рыбалка, Байкал - лучшее место, чтобы полюбить ее еще сильнее. Главное - правильная организация и знание лучших мест.

В раю можно побывать уже сейчас

Д. Хезер, известный путешественник сказал: «Острова так же великолепны, как и рай». И речь в данном случае не о Сейшелах или Бора-Бора, а о группе островов под названием Ушканьи в средней части Байкала. Архипелаг действительно способен удивить и даже шокировать побывавших здесь впервые своей природной красотой и разнообразными эндемичными видами, которые можно увидеть только на Байкале. Береза с черной корой, сосны с загадочно извилистыми стволами… Все эти деревья - долгожители, некоторым из которых более 300 лет! Поговаривают, что опытные натуралисты могут даже убить за билет в один конец до Ушканьих островов.

Хотя туристов со всего мира привлекают сюда, конечно же, не деревья. Главным эндемиком и символом озера считаются байкальские нерпы. Милые, загадочные и своенравные млекопитающие, неизвестно каким чудом (хотя некоторые ученые склонны считать этим чудом ледниковый период) попавшие в озеро. Излюбленным местом летнего времяпровождения нерп является архипелаг Ушканьи острова. Соответственно, излюбленная точка большинства туристических маршрутов по Байкалу - лежбище нерп.

И, кстати, если туристам, летящим из Москвы, например, или других концов света в два крупнейших города Прибайкалья - Иркутск или Улан-Удэ, кажется небыстрым путь к озеру, то нерпе пришлось еще сложнее и дольше добираться сюда с побережья северных морей Арктики.

Бухта Песчаная - еще один райский уголок Байкала. Привилегированно, невероятно красиво и не всем доступно. Здесь много солнечных дней и мало дождей. А еще много песка и мало народа, потому что добраться сюда можно только двумя путями: по воде и пешком по Большой Байкальской тропе, но это 2 дня пути - не каждый осилит с тяжелым рюкзаком за плечами.

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Фото: архив «Байкальская Виза Тур»

Байкал - когда ехать?

Зависит от того, кто чего ожидает от Байкала. Есть люди, которые ждут морозов, чтобы своими глазами увидеть абсолютно прозрачный лед, который выдерживает машины и катера. Однако большинство путешественников предпочитают видеть Байкал голубым, ласковым, прозрачным, подсвеченным теплыми лучами солнца, то есть с мая по октябрь.