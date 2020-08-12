В Забайкалье нашли тело пропавшего четыре дня назад 8-летнего ребенка

Мальчик был найден мертвым 12 августа

В Забайкальском крае найден мертвым пропавший без вести 8-летний мальчик, которого четыре дня искали полицейские, волонтеры и просто неравнодушные жители. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что еще 8 августа ребенок ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района, и не вернулся. В тот же день, как об его исчезновении сообщили родители, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поиски принесли результаты 12 августа в 10.30 утра.

- Тело школьника нашли в озере, недалеко от Новой Зари, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Сейчас его осматривают следователи, которые также допрашивают очевидцев.

Убийство или несчастный случай? Причина смерти станет известна после судмедэкспертизы. Кстати, в помощь местным следователям, в Ононский район Забайкалья уже едут их коллеги из Главного управления криминалистики СК России. На месте также сотрудники Центрального аппарата СК. Возможно, вскоре появятся подробности этого трагического случая.

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