Восьмилетний школьник без вести пропал в Забайкалье

Ребенка ищут правоохранители, волонтеры.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Восьмилетний мальчик без вести пропал 8 августа в селе Новая Заря, что в Ононском районе Забайкалья. По данным следствия, мальчик ушел из дома и не вернулся. Правоохранители получили заявление об исчезновении ребенка 9 августа. А теперь следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетного".
- Уголовное дело завели, учитывая возраст пропавшего ребенка, тем более, раньше он не пропадал, - рассказали "КП"-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Кроме того, это поможет расследовать исчезновение школьника более подробно. Ребенка ищут всем селом: подключились полицейские, добровольцы, представители местной власти.
Дело - на контроле у руководителя следственного управления. В район, где исчез мальчик, поехали следователи-криминалисты краевого СУ СКР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электрослесарь задержал браконьеров на Байкале и сдал полиции
Теперь Роман Утянский получит благодарность от МВД (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08.