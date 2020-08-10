Восьмилетний школьник без вести пропал в Забайкалье

Ребенка ищут правоохранители, волонтеры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Восьмилетний мальчик без вести пропал 8 августа в селе Новая Заря, что в Ононском районе Забайкалья. По данным следствия, мальчик ушел из дома и не вернулся. Правоохранители получили заявление об исчезновении ребенка 9 августа. А теперь следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетного".

- Уголовное дело завели, учитывая возраст пропавшего ребенка, тем более, раньше он не пропадал, - рассказали "КП"-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Кроме того, это поможет расследовать исчезновение школьника более подробно. Ребенка ищут всем селом: подключились полицейские, добровольцы, представители местной власти.

Дело - на контроле у руководителя следственного управления. В район, где исчез мальчик, поехали следователи-криминалисты краевого СУ СКР.

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