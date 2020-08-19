Школьник спас тонувшего ребенка, когда отдыхал на пляже: мальчик первым бросился на помощь

Теперь Слава планирует записаться в секцию плавания. Фото: предоставлено родителями Вячеслава Хамаганова.

- Слава, смотри, там, кажется, ребенок тонет! Крики своей бабушки 12-летний Вячеслав Хамаганов услышал, когда вместе с ней и мамой отдыхал на берегу Байкала в районе бухты Безымянка.

- Мы увидели, как голова малыша то поднимается на поверхность, то исчезает вновь в воде, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" бабушка Вячеслава Светлана Целовальникова.

Позже выяснится, что это двухлетний ребенок. Он был со своей семьей – мамой, бабушкой, братом лет четырех. Однако все внимание старших было приковано на самого младшего – грудничка. Мальчишки же играли на берегу и, видимо, в какой-то момент, не спросив разрешения, побежали в воду.

- Глубина около берега небольшая, - вспоминает Светлана Целовальникова. – Но это для взрослого человека или подростка. А этому маленькому, оказалось по шею. Он захлебывался и даже не мог кричать.

Старший брат тонущего мальчишки растерянно стоял в нескольких метрах на суше и не знал, что делать. Школьник Слава побежал на помощь.

- Было ли мне страшно в этот момент за внука? - переспрашивает Светлана. - Нет, я понимала, что в месте, где тонул малыш, глубина максимум по пояс. Ему даже плыть не пришлось. Слава просто поднял ребенка из воды, взял на руки и вынес на берег. Перепуганный мальчик сильно плакал. Оказалось, успел наглотаться воды. Но, помощь врачей ему не понадобилась

- Спасибо, ты спас моего брата! - прокричал на весь пляж старший братишка тонущего. А следом и его мама подоспела. Поблагодарить Славу они не успели. Были шокированы произошедшим.

Сам Слава Хамаганов не считает, что сделал что-то необычное. Говорит, просто оказался к малышу ближе всех. Впрочем, даже если бы Слава был на другом конце пляжа, он наверняка бы успел добежать до воды. Школьник очень спортивный парень. До пандемии коронавируса серьезно занимался самбо. Теперь планирует попробовать свои силы в новом виде спорта.

- Запишусь на плавание, - говорит Слава. – Хочу научиться отлично держаться на воде. Это всегда пригодится.

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