Подростки избили 18-летнюю девушку в Усть-Илимске: следователи начали проверку. Фото: группа incident_ui

К расследованию причин издевательств над 18-летней девушкой из Усть-Илимска подключились следователи. Напомним, видео, как несколько 15-летних подростков, окружив девушку, оскорбляют ее, а затем наносят ей удары по лицу, от которых она падает на землю, попало в соцсети. Действие происходило в лесу, на окраине города. Полицейским уже удалось найти всех участников конфликта.

- Материалы по этому факту переданы в следственный отдел по Усть-Илимску, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Там начата проверка по статье «Истязание».

Сейчас следователи опрашивают подростков и очевидцев. Ранее, в МВД Приангарья сообщили, что всех, кто участвовал в избиении девушки, скорее всего, поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

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