- Мама, мы потеряли деньги на мишуру… - в голос разревелись 10-летние сестры-двойняшки Баярма и Бэлигма Будаевы из Улан-Удэ.В магазине девчушки набрали целую охапку блестящего дождика и мишуры, радовались: «У нас будет самая нарядная елочка на Новый год!». Но на кассе обнаружили, что тысяча рублей, которую мама дала им на украшения, исчезла. Видимо, выпала из кармана… Расстроились до слез. Домой двойняшки вернулись с пустыми руками.- Все плакали и спорили, кто из них виноват, что деньги потеряли, - смеется их мама Оюна Будаева. - А через несколько дней они ехали на трамвае со школы и вдруг звонят мне, такие счастливые: «Мама, наша тысяча нашлась, ее вернула кондуктор».Как оказалось, она нашла купюру в вагоне и поняла, что ее потеряли именно двойняшки. У нее на глазах сестры перед выходом доставали варежки из карманов и не заметили, как обронили купюру. Догнать в тот момент школьниц не смогла - они юркнули из вагона и моментально скрылись из виду, а трамвай поехал дальше.«Авось скоро встречу их, а пока отдам деньги диспетчеру на хранение», - решила кондуктор.Так и поступила. А следующие несколько дней все высматривала, нет ли среди пассажиров тех самых двойняшек. И как же обрадовалась, когда девчушки зашли в вагон! Вернула сестрам деньги, правда, для этого пришлось прокатиться до конечной станции, где сидит диспетчер. Те только и успели, что сфотографировать бейджик с ее именем.«Большое спасибо вашему кондуктору, что вернула моим дочкам деньги!», - тут же написала благодарность в МУП «Управление трамвая» Оюна Будаева.Все-таки тысяча рублей для школьниц - это целое состояние. Тем более что семья многодетная - пять дочерей и два сына, так что каждая копейка на счету.Кондуктору за добрый поступок на работе обещают выдать премию. Но сама она уверена, что так бы поступил любой человек на ее месте, и скромно просит не называть ее имени.- Мы ей искренне благодарны, - улыбается мама двойняшек. - Бэлигма и Баярма уже потратили эту тысячу на мишуру и на сладости. Словами не передашь, как они рады!Кстати, двойняшки - местные знаменитости. Бэлигма и Баярма поют в музыкальной студии, участвуют в творческих конкурсах, а в 2019 году даже снялись в клипе с самым тяжелым сумоистом мира Анатолием Михахановым. По сюжету он герой древних преданий и верный друг сестричек. Вместе они резвятся на берегу Байкала, едят буузы, играют в традиционные бурятские игры.- Во время съемок дочки так с ним подружились, что теперь как увидят на мероприятиях, так сразу бегут к Анатолию, - рассказывает Оюна Будаева \\"КП\\"-Иркутск. - Он для них сильный и добрый дядя Толя.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дед Мороз, пусть у нас будет праздничный стол»: люди откликнулись на пост 9-летней школьницы и подарили ей настоящий Новый год (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08