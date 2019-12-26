«Дед Мороз, пусть у нас будет праздничный стол»: люди откликнулись на пост 9-летней школьницы и подарили ей настоящий Новый год

«Дорогой аноном. Сделай так пожалйста чтоб моя мама заработала денег и у нас был праздничный стол. Газированое шампанское и падарак под елкой. Ни хочу как в прошлом году засыпать сл слезами а на улицы все стреляли салюты. Проста мама сидит с нами.братик маленький а я еще не умею работать».

Вот так не складно, с ошибками, но до слез трогательно написала письмо Деду Морозу в бурятском паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» и рассказала о своем заветном желании 9-летняя девчушка из Улан-Удэ. Администраторы группы, вопреки правилам, не стали скрывать ее имя. И благодаря этому новогоднее чудо свершилось! Теперь Саше Баженовой и ее семье со всей страны присылают подарки и теплые поздравления.

- Так много людей откликнулось, я со счета сбилась, - улыбается мама девочки, 36-летняя Дарья Баженова. - Звонят и отправляют деньги со всей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже 12 тысяч рублей подарили, для нас это крупная сумма. Нам также привозят сладкие подарки и продукты к новогоднему столу- колбасу, сосиски, рыбку, конфеты. Будет у детишек праздник!

Прошлый Новый год семья и вправду отметила весьма скромно: тарелка оливье, бутылочка газировки и деревянная лошадка в подарок. На роскошь денег, увы, нет. Дарья одна воспитывает сына и дочь.

Вот такое трогательное "письмо" написала девчушка в соцсетях.

- С первым возлюбленным, отцом Саши, я прожила пять лет, но потом он ушел к другой женщине и о дочери даже не вспоминает, - рассказывает сибирячка. - Не заладилась семейная жизнь и во второй раз. Зато появился на свет сын, моя душа. Он родился с патологией – одна почка не развивается, так что все деньги уходят на медицинские обследования и питательные смеси.

А доход у семьи, прямо скажем, небольшой. Раньше Дарья была администратором в крупном супермаркете, но теперь круглые сутки проводит дома с сыном - из декрета никак не выйти. По возможности она хватается за любую подработку, например, сиделкой к пожилым людям за 600 рублей в день. Да, копейки, но хватает хотя бы на еду и дрова на зиму.

- Поддержать некому - из родных только 82-летняя бабушка и сводная сестра, у которой тоже больной ребенок, - делится Дарья Баженова. - Да я никогда и не просила о помощи! С голоду не пропадаем. Конечно, в школе Саша чувствует себя неловко от того, что третий год подряд ходит в одних сапогах и в потертой курточке, не может похвалиться перед одноклассниками дорогими вещами. Но ведь многие так живут, есть семьи намного беднее…

Мама заранее предупредила дочку, что богатого новогоднего стола не будет, да и заветного подарка - кигуруми (махровый мохнатый комбинезон – прим. ред.) - тоже. Сашенька восприняла это стойко, без слез и капризов. Только одну слабость себе и позволила - анонимно рассказала свою историю в соцсетях. Как же семья удивилась, когда со всей страны вдруг посыпались поздравления и новогодние презенты.

- Блютус-колонка, настольные игры, машинки на пульте управления, одежда для малыша - нас задарили подарками, и заветное кигуруми тоже обещали вручить, - смеется Дарья. - Даже не верится, что незнакомые люди могли так отозваться на детскую мольбу о празднике. А еще в канун Нового года к нам придут Дед Мороз со Снегурочкой, тоже откликнувшиеся в соцсетях. Саша счастлива, теперь она по-настоящему верит в сказку.

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