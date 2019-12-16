Письмо Деду Морозу: «Хочу планшет и чтобы мама не болела»

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принес?» Зимнего волшебника в каждом доме Иркутска любят и ждут с нетерпением. Мальчишки и девчонки прилежно учат новогодние стихи и песни, чтобы порадовать кудесника, ведь тогда он исполнит их самые заветные мечты. А еще, конечно, нужно написать письмо Деду Морозу.

- Современные ребята искренне верят в чудеса, - улыбается сибирский Дед Мороз Борис Зубенко, который встречает уже 52-й Новый год в роли кудесника. - Только вот если раньше дети были в восторге от кулечка с конфетами и мандаринами, деревянной лошадки или маленькой железной дороги, то сейчас у них запросы посерьезнее. Новый смартфон, планшет или роутер - вот чего ждут малыши! А еще принадлежности для музыки, спорта и творчества.

Сибирский Дед Мороз вместе с «Комсомолкой» составил топ самых заветных детских мечтаний. Итак, чего ожидают маленькие иркутяне?

Новый год - любимый всеми праздник, время подарков и сбывшихся желаний.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1-е место - гаджеты

Кто бы сомневался! Разумеется, гаджеты на первом месте в списке желанных подарков, и уже не первый год. Ну а как в современном мире без смартфона или планшета? Даже годовалые малыши уже умеют включать мультики. Самостоятельно, без помощи родителей! А еще «прошаренные» дети заказывают у Дедушки Мороза роутеры для скоростного Интернета, игровые клавиатуры, хорошие наушники и стереомикшеры с микрофоном.

- Бывает, что родителям не по карману дорогой гаджет, и тогда приходится хитрить, - говорит Борис Зубенко. - Допустим, малыш ждет модный планшет, а у меня для него всего лишь флешка. Стараюсь обрадовать: «Друг, у тебя столько игр и картинок на компьютере! Наверное, памяти уже не хватает? Подарю-ка я тебе флешку. Скачаешь что захочешь!» И все, ребенок счастлив.

2-е место - футбольная амуниция и хоккейные клюшки

Интернет, конечно, штука интересная, но и спорт детишки в Иркутске очень любят. Заказы Дедушке Морозу в доказательство! А особенно хоккей и футбол - у новогоднего кудесника обычно просят именно хоккейные клюшки и футбольную амуницию. Велосипедов ждут реже, чем лет 5 назад, но и такое бывает.

- Интересно, что ребята, увлеченные спортом, часто просят вовсе не материальные вещи, - говорит сибирский Дед Мороз. - Они хотят, чтобы я помог им победить в соревнованиях. Ждут волшебного благословения. А однажды мальчик попросил у меня целый ледовый стадион, чтобы его дворовой команде было где играть в хоккей.

Обычными игрушками на Новый год современных детей не удивишь.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

3-е место - синтезаторы

Искусство, музыка - тоже в моде. Поэтому многие мальчишки и девчонки надеются, что кудесник вручит им на Новый год синтезатор. И тогда праздничную песенку «Маленькой елочке холодно зимой» они не просто споют, а еще и сыграют сами.

- Запомнился случай, как мальчик мечтал о новом смычке для виолончели - старый совсем истерся, - вспоминает Борис Зубенко. - Родители выбрали для него хороший смычок, по цене примерно как планшет, а я красиво его упаковал. Ребенок был в таком восторге от подарка, что чуть не расплакался!

4-е место - куклы

Все-таки куклы в топе все еще держатся, хоть и на 4-м месте. Но не обычные Барби и Кены, а реалистичные, как Baby Doll.

- Девчушки надеются получить на Новый год пупсов, которые как настоящие, очень похожие на людей, - улыбается сибирский Дед Мороз.

5-е место - графические планшеты

- Письмо Деду Морозу часто пишут дети из приемных семей или инвалиды, - говорит Борис Зубенко. - Их, конечно же, воспитывают с душой и любовью, но родители у них обычно небогатые. Вот ребята и просят - кто современную инвалидную коляску, кто графический планшет, чтобы рисовать и развиваться. Увы, простой семье такой презент не одолеть. Как быть? В таких случаях очень выручают благотворительные акции. В Иркутске они тоже проводятся.

Дети заказывают у кудесника не только подарки для себя, но и для родителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самые необычные просьбы от ребят

- Кто-то говорит: мол, молодежь нынче совсем плохая пошла, только о себе и думает, о родителях не заботится. А вот и неправда! – восклицает сибирский волшебник. - Перед Новым годом я слышу от детей удивительные просьбы. Например: «Дедушка Мороз, а вы можете сделать так, чтобы мама не болела?» Или: «Мечтаю, чтобы папа не работал на трех работах, а больше времени проводил со мной». Это очень трогательно, и это заслуживает уважения.

И еще милая история напоследок. Восьмилетний мальчик под Новый год заметил, что отец мыкается с плохим аккумулятором от автомобиля, никак не может завести его на морозе. Написал письмо Деду Морозу: «Подари, пожалуйста, моему папе новую запчасть». А для себя ничего не попросил. Зато как ребенок порадовался, когда волшебник привез заветный аккумулятор и они вместе вручили его папе!