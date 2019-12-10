2019-12-10T10:26:48+03:00
Общество

Готовим вкусную рыбку на Новый год в Иркутске - просто и без хлопот

Все для вашего застолья
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Готовим вкусную рыбку на Новый год в Иркутске - просто и без хлопот. Фото: архив компанииГотовим вкусную рыбку на Новый год в Иркутске - просто и без хлопот. Фото: архив компании

Рыба - аппетитный продукт, являющийся неизменным атрибутом не только новогоднего стола, но и любого торжества.

Приготовление рыбных блюд это всегда хлопотно и долго, но только не с нами!

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Мы с любовью коптим, солим, вялим для вас этот легкий, вкусный и полезный продукт. Заботимся о том, чтоб только лучшая и качественная рыба присутствовала на вашем столе.

Рыба - это такой универсальный продукт, что ее использование в приготовлении блюд - бесконечно!

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Без аппетитной рыбки не обойтись ни одной хозяйке, в планах которой устроить настоящий пир и приятно удивить гостей.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

С нашей продукцией вы накроете богатый стол из рыбных блюд, и не потратите на подготовку много времени, всё что нужно, на свой вкус можно выбрать из широкого ассортимента, который представлен на сайте sharpinskaya.ru, а также для удобства наших покупателей, мы открываем свои фирменные отделы в городе Иркутске, в магазинах Слата.

Как вкусно, красиво, а главное быстро украсить стол рыбным ассорти? Да ещё чтобы ручки оставались чистыми и Вам не пришлось избавляться от запаха?

Фото: архив компании

Фото: архив компании

На основе уже приготовленной нами рыбки получаются превосходные салаты, вкуснейшие закуски и ароматные супы.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Наглядное подтверждение пользы рыбы - японцы, чье питание основано на морепродуктах. Благодаря этому жители страны Восходящего солнца славятся долгой жизнью и активностью даже в пожилом возрасте. Так что очень логично употреблять полезные блюда не только по праздникам, а объявить три-четыре рыбных дня в неделю.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

А для любителей дальних поездок на праздничные дни и для длительных прогулок, у нас есть очень вкусный готовый продукт под названием ЮКОЛА.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Юкола изготавливаемая у нас - это копчено-вяленое мясо горбуши, кеты, семги, форели и щуки.

Она удобна для длительного хранения и транспортировки, есть ее можно без дополнительной обработки, то есть практически «на ходу». Юкола очень хорошо утоляет голод.

ИКРА! Конечно, какой же Новогодний праздник без царицы стола?! Запасайтесь большими ложками.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Икра кижуча, кеты и горбуши в сочетании с любимым напитком сделают застолье особенно щедрым.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

У нас вы найдете самый вкусный урожай рек и морей!Каждая рыбка, попадающая в продажу из наших цехов,не просто соответствует требованиям самых привередливых гурманов, но имеет изысканный вкус.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Оригинальный подарок - букет из рыбы!

Подойдет к любому поводу: новый год, день рождения, дружеская вечеринка или просто знак внимания или благодарности! Такой подарок оценят по достоинству и босс, и родные, и друзья.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

На сайте sharpinskaya.ru вы сможете посмотреть множество рецептов приготовления блюд из готовой рыбы.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Наши адреса:

* Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул.Боровая, стр. 6

* Иркутск, мкр-н Первомайский, 54, супермаркет «Слата»

* Иркутск, мкр-н Юбилейный, 13/1, супермаркет «Слата»

Наши телефоны:

+7 (3955) 51-41-54

+7-902-512-53-50

Диспетчер:

+7-914-948-64-47

+7-914-948-62-27

+7-983-417-02-58

+7 (3955) 53-04-78

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На барнаульском «Авальмане» прошли соревнования по сноуборду. Фото: Олег УКЛАДОВ

На барнаульском «Авальмане» прошли соревнования по сноуборду.Фото: Олег УКЛАДОВ

На барнаульском «Авальмане» прошли соревнования по сноуборду. Фото: Олег УКЛАДОВ

На барнаульском «Авальмане» прошли соревнования по сноуборду.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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