Оригинальные и вкусные новогодние подарки в Иркутске: Чай, кофе, шоколад от магазина чая и кофе «Меланж»

Тепло домашнего очага с чашечкой ароматного чая или крепкого кофе - что может быть лучше в новогодние праздники? Для вас элитный шоколад, изысканные сорта чая, чайные смеси на любой вкус, кофе в зернах, молотый и растворимый. Эксклюзивные сладости, леденцовый и тростниковый сахар. Вы можете приобрести посуду и аксессуары для хранения, приготовления и употребления чая и кофе.

Фото: Магазин чая и кофе «Меланж»

Нет времени бегать по магазинам? Оформите заказ в интернет-магазине Melange. Заказ можно оформить круглосуточно. Доставка для жителей города Иркутска осуществляется даже по вечерам и в выходные дни. Есть возможность доставки в Ангарск и Шелехов. Удобное время доставки и ее стоимость можно уточнить при оформлении заказа.

Фото: Магазин чая и кофе «Меланж»

Предпочитаете выбирать сами? Предлагаем посетить магазин Melange по адресу: г. Иркутск, ул. Зверева, 52б (вход с ул. Красноярской). Мы работаем с 10 до 20 часов. Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать то, что необходимо именно вам. Мы сварим вам ароматный кофе, который вы можете взять с собой.

Открывайте для себя волшебный вкус нашего чая, кофе и сладостей!

Фото: Магазин чая и кофе «Меланж»

Адреса магазинов:

- ул. Зверева, 52б (вход с Красноярской), тел. (3952) 64-08-86;

- ул. Пискунова, 98, тел. 8-924-703-39-75.

Режим работы магазинов: с 10.00 до 20.00, без выходных и перерывов на обед.

Сайт: http://melange-irk.ru/

Наши соцсети:

https://www.instagram.com/irkmelange/?hl=ru

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Фото: Магазин чая и кофе «Меланж»

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