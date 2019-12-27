Дневник гида по Арктике: селфи с белым медведем, заезды на снегоходах по буранам и 200 тысяч за недельный тур

"Лучшая работа – хорошо оплачиваемое хобби". Многие из нас об этом только мечтают, но не 33-летний иркутянин Даниил Тюрюмин. Работа в душном офисе от звонка до звонка и с перерывом на обед – не для него. Он экстремал, увлекается походами, скалолазанием, сплавами по рекам. А теперь еще и зарабатывает на этом, причем по 100-120 тысяч рублей в месяц. Начинал гидом по Байкалу, затем стал ходить с туристами на Памир, а сейчас… за полярный круг! Он – проводник по норвежскому архипелагу Шпицберген, затерянному посреди Северного Ледовитого океана. Сибиряк водит путешественников буквально «по краю». Сделать селфи с белым медведем? Легко! Неделю не слезать со снегоходов? Сами напросились! Забраться на огромный ледник, а оттуда скатиться в студеную реку? Такой отпуск точно не забудется. О жизни за полярным кругом и опасных путешествиях по Шпицбергену Даниил рассказал «Комсомолке».

Поездки в Арктику - новый модный вид туризма, утверждает гид. Фото: личный архив.

От Байкала до Арктики

- С туристами работал со школы – помогал папе. Он владелец усадьбы на Байкале, занимается катанием на собачьих упряжках, у нас более 70 хаски, - рассказывает Даниил Тюрюмин. - После окончания школы поступил в вуз на географический факультет. В студенчестве увлекся туризмом, скалолазанием, сплавам по рекам. Весь курс у нас был такой активный. Правда, учеба не задалась, отслужил в армии и в 21 год стал промышленным альпинистом. А что? Экстрим, за который прилично платят. Параллельно работал гидом на Байкале: мы с путешественниками лазили по горам, устраивали туры со снегоходами и джипами, плавали. После Байкала я был готов ко всему! Захотелось новых впечатлений, и еще три года я провел в Киргизии на Памире – водил путешественников на пик Ленина высотой в 7 тысяч метров.

На Шпицберген Даниил попал в 2015 году. Как? Да просто. В соцсетях наткнулся на объявление о наборе гидов-экскурсоводов за Полярный круг.

- Разговорный английский? Еще когда работал с отцом, научился свободно изъясняться. Иностранцы в усадьбу к отцу часто приезжают, любят кататься на собачьих упряжках, - говорит об условиях Даниил. - Опыт работы гидом три года? Даже больше. Управление снегоходом? Права есть. Вот и основные условия. Откликнулся и меня пригласили в Москву на собеседование.

И буквально через несколько часов после него очутился в Арктике.

- Что я увидел, когда вышел из самолета? Ничего! Темнота, полярная ночь в разгаре, - удивляет парень. - И так три месяца! Прилетел на Шпицберген в декабре, а увидел остров только… в марте. Взошло солнце, и я его разглядел.

На Шпицбергене - космические пейзажи. Фото: личный архив.

Это словно другая планета! Белый Марс с ледниками и скалами. А посреди них приютились норвежский городок Лонгйирбюэн, российский поселок Баренцбург и пара заброшенных шахтерских поселков - Пирамида и Грумант. Получается, что на весь остров площадью в 61 тысячу квадратных километров - всего 2 городка, 3 тысячи человек, научные станции и заброшенные угольные шахты. Местные жители - это сотрудники турфирм, спасатели, ученые, шахтеры-вахтовики. Жизнь сосредоточена на одном из трех островов архипелага, на Западном Шпицбергене. Два соседних, остров Эдж и Северо-Восточная земля - дикие.

Около месяца Даниил изучал острова, правила нахождения там, а потом стал ходить с туристами со всего мира в недельные туры на снегоходах - это, к слову, единственный транспорт кроме вертолетов, на котором можно передвигаться по Шпицбергену, чтобы не навредить экологии. Ну а летом, когда снега нет, путешественники гуляют по Арктике пешком.

Ради живописных ледников стоит погулять по Шпицбергену. Фото: личный архив.

Путешествия в Арктику – новая мода

Гиды работают на Шпицбергене в режиме нон-стоп: встретил группу из 5-10 человек, объездил с ними остров, проводил в аэропорт и тут же встретил новых туристов. И так по три месяца в каждый сезон, зимой и летом.

- Путешествия в Арктику - новая мода, жаркие страны и теплые моря всем уже порядком надоели, - уверяет Даниил. - А пронизывающий ветер и снежная буря в полярную ночь и снегоход – это что-то новенькое. Самый долгий, восьмидневный тур на снегоходах стоит недешево - примерно 200 тысяч рублей, и это без учета авиабилетов. Маршруты выглядят, как «ромашки». В «серединке» - населенный пункт, а вокруг него делаем петли в виде «лепестков». За неделю наматываем тысячу километров на снегоходах! Туристы ахают при виде заброшенных шахтерских и китобойных поселков, гигантских ледников и белых медведей. Девушек водим простыми тропинками, суровых мужиков - по льдам и скалам. Четкого маршрута никогда нет - то жуткая вьюга собьет с пути, то косолапые гуляют поблизости. Гид сам решает, куда вести. Наша задача - не просто показать местность, а сберечь жизни.

Летом, когда снега на островах почти нет, люди путешествуют на суднах или пешком. Фото: личный архив.

Селфи с белым медведем

А туристы любят пощекотать себе нервы. Сделать селфи с белым медведем в дикой природе? Проще простого, только издалека. Подойти к зверю можно лишь на расстояние в 200 метров. Главное, успеть потом вовремя ретироваться, пока хозяин Арктики не задрал. А такое на Шпицбергене случается каждый год, и не по разу. Однако не с туристами, а, в основном, с учеными: разбили палатку посреди льдов, оставили внутри еду – медведь тут как тут. Отстреливаться? Нельзя, только в крайних случаях.

Полюбоваться на арктические пейзажи - отличный способ провести отпуск. Фото: личный архив.

- Белых медведей меньше, чем людей, вот так шутят на острове, - смеется Даниил. - А если серьезно, животные под охраной, их на Шпицбергене осталось меньше тысячи. Убийство зверей карается уголовной ответственностью. Бывает ли страшно? Конечно. Например, когда ведешь за собой группу, а дороги не видно. Совсем! Туман сливается со снегом, небо от земли не отличить. Начинаются галлюцинации: кажется, будто вокруг горы и лес, стая медведей, а на самом деле едешь по ровной тундре. Единственный ориентир - навигатор. А еще жуткая вещь - климатические аномалии. Два года назад из-за того, что морской лед неожиданно растаял раньше срока, на Шпицбергене погиб мой друг, тоже гид из Иркутска. Его группа на снегоходах провалилась в ледяную воду, на глубину 80 метров. Спасатели быстро всех вытащили, но от сильнейшего переохлаждения мой приятель умер…

Даниил и сам участвовал в спасении жизни. Гид-экскурсовод из другой туристической компании упал на снегоходе с горы, получил травмы. А на улице буран, снег, ничего не видно. Его группа стояла в растерянности. Что делать? Куда двигаться? Наш земляк вместе с товарищем по счастливой случайности проходили с путешественниками мимо. Вызвали спасателей, не дали коллеге и его спутникам замерзнуть насмерть посреди суровой Арктики.

Даниил обожает свою работу на Шпицбергене. Фото: личный архив.

- Я не просто гид-проводник, а еще и психолог, - улыбается парень. - В экстремальных ситуациях нужно успокоить людей, что все останутся живы-здоровы. Пожалуй, самое сложное при этом - сохранить себя, не перегореть, не заболеть от переутомления и стресса. Откуда черпаю энергию? От туристов. Вижу их восторженные глаза и «перезагружаюсь».

Быт в арктических городах

Думаете жизнь за полярным кругом дикая? Значит, вы действительно ни разу там не были. В Лонгйирбюэне и Баренцбурге все совсем как на «большой земле». Туристов размещают в комфортных отелях, местным работникам выделяют под съем небольшие, но уютные квартирки или комнаты. Для жизни есть все - магазины, поликлиники, аптеки. Для тех, кто за годы работы в Арктике успел обзавестись семьей и детьми, работают детсады и школы. Конечно, доступно телевидение, радио, сотовая связь и интернет. Так что селфи из путешествий все отправляют домой в режиме онлайн. Да и местным нескучно - после напряженной работы можно посмотреть фильм на ноутбуке, посидеть в соцсетях.

Вот так отмечают Новый год за Полярным кругом. Фото: личный архив.

- Когда выдается свободный вечер, хожу в кино - в самый северный кинотеатр мира, - улыбается Даниил Тюрюмин. – Бары и рестораны? Разумеется, тоже имеются. Отдохнуть в выходной есть где.

Туристам интересно побывать в полярном музее, центре рукоделия и сувенирном магазине, порыбачить, покататься на собачьих упряжках на хаски-ферме. В общем, развлечений на Шпицбергене предостаточно.

Но все-таки особенности быта на Шпицбергене есть. Например, там нельзя закапывать мусор – из-за вечной мерзлоты он не разлагается. Все отходы вывозят в контейнерах на переработку в Норвегию. Собаки по городу тоже не гуляют – запрещено. Могут ведь и белые медведи в гости нагрянуть, загрызть.

Северное сияние над Арктикой - красота. Фото: личный архив.

КОШЕЛЕК «КП»

Работа в экстремальных условиях хорошо оплачивается. Гид-экскурсовод на Шпицбергене в месяц зарабатывает около 100 тысяч рублей.

- Тратить особо не на что, - улыбается Даниил. - На продукты уходит максимум 15 тысяч рублей, и то только в межсезонье, потому что во время туров гидов обычно кормят вместе с путешественниками. За съемную квартиру тоже платим копейки, около 4-7 тысяч за ЖКХ, остальное - за счет работодателя. Спецодежду и экипировку нам выдают. Поэтому весь заработок я откладываю, и потом могу устроить себе хороший отпуск - слетать к родным в Иркутск или выбраться в теплые страны. Так что зарплата меня вполне устраивает.

Путешествие в Арктику стоит недешево, но впечатления стоят того. Фото: личный архив.

Но это условия для сотрудников турфирм. А если поехать туда дикарем, то снимать жилье будет недешево – от 40 тысяч за «однушку». Цены на продукты тоже немаленькие, например, булка хлеба стоит больше 250 рублей, килограмм яблок – более 300. Из ресторанных изысков: стейк из кита обойдется в 1800 рублей, из тюленя – более 2000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дед Мороз, пусть у нас будет праздничный стол»: люди откликнулись на пост 9-летней школьницы и подарили ей настоящий Новый год

Мама ребенка одна воспитывает двоих детей, и все деньги уходят на младшего сына, у которого врожденная патология почки (подробности)