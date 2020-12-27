Новый год стучится в двери! Из-за пандемии он будет совсем не таким, как мы привыкли. В театр на новогодний спектакль не сходить, вечеринки в ресторанах под запретом, детские елки отменили. Если подумать, то не так уж это и плохо - проведем каникулы на свежем воздухе. Для здоровья полезнее! Именно активный отдых советуют вирусологи, ведь на улице, на морозце, риск заразиться коронавирусом сводится к нулю, да и для иммунитета подзарядка. Как весело и с пользой для здоровья провести январские праздники, где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2021, расскажет «КП»-Иркутск.Точим коньки!И собираемся на каток! Хотя и собираться-то особо не надо. Сейчас коробки, где можно покататься или порубиться в хоккей, есть почти в каждом дворе. Но и большие катки, разумеется, тоже имеются! Один из самых популярных у иркутян - на острове Конном. И пусть из-за пандемии нынче не будет бала-маскарада на льду и елку торжественно открывать не станут, зато каток открыт круглые сутки. Если есть свои коньки, приходите хоть ночью - романтика!Не менее любим среди горожан каток возле ледокола «Ангара». Здесь своя фишка: лед не искусственный, а натуральный, речной. Рассекать прямо по Ангаре, разгоняться до такой скорости, чтобы ветер в лицо, - разве не мечта?!Также лед заливают на стадионах «Динамо» (ул. Баррикад), «Локомотив» (ул. Норильская) и «Зенит» (ул. Авиастроителей). Здесь можно покататься даже с инструктором. А во дворах уже готово 25 катков и один на универсальной спортивной площадке в микрорайоне Зеленом.Все площадки проверят на соблюдение требований безопасности в пандемию.Место:Правобережный округул. 5-й Армии, 69мкр-н Зеленый, 30пер. Мопра, 6мкр-н Топкинский, 10Октябрьский округул. Байкальская, 190 и 312ул. Лопатина, 51пр. Маршала Жукова, 26ул. Пискунова, 102бул. Постышева, 20ул. Советская, 176Ленинский округст. Батарейная, ул. Центральная, 15ул. Баумана, 176мкр-н Березовый, 1052-й Военный городокул. Куликовская, 8ул. Мичурина, 8ул. Сибирских Партизан, 9ул. Тельмана, 53ул. Украинская, 3Свердловский округул. 4-я Железнодорожнаяул. Жуковского, 21мкр-н Первомайский, 76бул. Рябикова, 21амкр-н Университетский, 87 и 95Снежные горки в «Тальцах»А еще где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2021? Всей семьей можно съездить в музей «Тальцы». Заняться есть чем! Погулять и сделать селфи возле красавицы-елки, покататься со снежных горок, а потом в пикниковой зоне пожарить шашлыки и сытно пообедать. Ну или зайти в трактир, чтобы полакомиться блинами и согреться травяным чаем или фирменным сбитнем.А можно заказать целую экскурсию по музею, ведь здесь есть что посмотреть. Где еще увидишь селение XVIII - XIX веков?! Правда, записаться на экскурсию нужно заранее.Место: музей «Тальцы», 47-й км Байкальского трактаЛыжная прогулка по водохранилищуАктивных и спортивных сибиряков 3 января приглашают на лыжную прогулку по заливам Иркутского водохранилища. Даже тем, кто ни разу в жизни не стоял на лыжах, категорически рекомендуем! Новичков быстро возьмут в оборот, научат основной технике катания. Маршрут - от ледокола «Ангара» до мыса Крокодил и обратно, путь - 14 километров. Разумеется, с отдыхом и перекусом по пути. Движение и свежий воздух - что может быть лучше в новогодние праздники!Важно! Детям старше 10 лет разрешено пойти в лыжный поход, а атлетам младше - только по договоренности с организаторами.Место: Иркутское водохранилищеКатания на собачьих упряжкахХаски - друг человека! Ездовые собаки в Листвянке только и ждут, когда можно вырваться на волю и вдоволь набегаться. А заодно катают сибиряков по тайге и по берегу Байкала. Развлечение подойдет для всех - и для малышей, и для родителей.А в Малом Голоустном гостей катают маламуты. Выбирайте сами - километровая прогулка, длинный таежный маршрут на 20 километров или короткий детский. Все под присмотром инструкторов. Фоторепортаж в подарок прилагается!Место:- село Малое Голоустное, ул. Нагорная 18б- Поселок Листвянка, Куликова, 134Тюбы, лыжи, сноубордыМчаться по ледяной горке, чтобы дух захватывало от скорости и восторга, - любимая зимняя забава! Выбираем, где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2021, и едем всей семьей. Брать с собой ничего, кроме отличного настроения, не нужно: тюбы, сноуборды или лыжи (смотря что вам по душе) выдают напрокат на горках.Место:- «Топкинские виражи» - тюбинговая трасса в микрорайоне Топкинском- Спорткомплекс «Академический» - лыжная база, сноубордулица Фаворского, 1б- Лыжная база «Динамо»ул. Карпинская, 119КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАВладимир ЗЛОБИН, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, директор НИИ Биомедицинских технологий Иркутского государственного медицинского университета:При активном движении соблюдается социальная дистанция- Выйти на улицу подышать свежим воздухом, поиграть в снежки, покататься на катке или горке - это безобидные развлечения в пандемию. При активном движении как раз соблюдается социальная дистанция. Но если увидите, что в очереди на горку или возле катка собралась большая толпа (а среди детей могут быть бессимптомные носители COVID-19), то лучше не рисковать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАфиша Иркутска на новогодние праздники 2021: в театрах пройдут онлайн-спектакли и встречи с Дедом Морозом (подробности)