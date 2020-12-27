Рискуя своей жизнью, спас двоих человек! 16-летний Данила Закиров из Бурятии - настоящий герой. Еще в июле он вытащил из горящего дома в его родном селе Мухоршибирь женщину с ребенком. А на днях в правительстве республики студенту торжественно вручили памятную медаль Совета Федерации России «За проявленное мужество».Напомним, как все было. 4 июля в селе вспыхнул деревянный дом. Соседи растерянно суетились вокруг. Внутри оставались люди, но никто не решался зайти: из окон валил густой дым, горела крыша. Пожарные еще не приехали. Счет шел на мгновения! И Данила, проходивший мимо, это понял и сразу бросился на помощь. Вместе с ним в дом ринулся местный спасатель Олег Фетисов. В тот день у него был выходной, но, увидев пожар, остаться в стороне он не мог.- Из-за дыма дальше вытянутой руки ничего не видно, шли на ощупь, - вспоминал Данила Закиров в разговоре с «КП»-«Иркутск». - Олег подсказал, как закрыть нос и рот, чтобы не надышаться.Найти людей в полыхающем дома оказалось не так-то просто. Приходилось выбегать на улицу, делать глоток воздуха и возвращаться. Со второго захода, посветив фонариком, Данила с напарником увидели в одной из комнат спящую женщину. Вынесли ее на улицу и поскорей вернулись за ее сыном. Мальчишку лет 10-11 они нашли только на третий или четвертый раз, в другой комнате. Он тоже крепко спал… Спасли!А когда приехали пожарные, подросток остался и помогал им тушить огонь. На вопрос, было ли ему страшно в те мгновения, ответил так:- Когда побежал внутрь, думал я не о себе, а о мальчике. Он ведь намного младше меня. Его жизнь и жизнь этой женщины почему-то стали самым важным, - сказал Данила.Юного героя чествовали в школе, затем выдали грамоту в правительстве Бурятии. А теперь и медаль Совета Федерации. Кстати, детям-героям ее вручали впервые.- Такой поступок достоин глубокого уважения, поздравляем с получением столь высокой награды, - пожал ему руку первый заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Константин Григорьев. - Мы бы очень хотели видеть тебя в наших рядах!Сам Данила Закиров еще размышляет, кем стать. В этом году он поступил в Восточно-Сибирский филиал Российского госуниверситета правосудия в Иркутске. Пока мечтает стать прокурором.Благодарственные письма, к слову, вручили и его родителям - за воспитание мужественного и смелого сына.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенный скрутил насильника, который напал на женщину и пытался ее задушить23-летний Владимир Роговский получил медаль во время службы в армии (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08