Пока одни иркутяне в эти новогодние каникулы греются дома, боясь выйти на 30 градусный мороз, который держался почти все праздничные дни, другие без страха ныряют в ледяную воду Байкала. Речь о бесстрашной, нет не сибирячке, а о закаленной москвичке Екатерине Некрасовой, которая это Рождество решила отпраздновать не за столом в столице, а подо льдом легендарного озера. Женщина прилетела на Байкал, и без всякого снаряжения аквалангиста (даже без ласт), в одном купальнике и шапочке проплыла 85 метров подо льдом. На секундочку, температура воды составляла всего +0.02 градуса (!). А воздуха: – 22 градуса.- Екатерина поставила мировой рекорд среди женщин по плаванию подо льдом, - восклицает в разговоре с корреспондентом «КП»-«Иркутск» иркутский экстремал и президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай, который помогал Екатерине в подготовке заплыва. – До этого рекорд был 70 метров. С Екатериной мы несколько лет назад познакомились на соревнованиях. Да, она живет в Москве, состоит в клубе экстремалов. Но, давно мечтала проплыть именно подо льдом Байкала. В прошлом году приезжала, тренировалась, проплыла 20 метров. А теперь, хорошо подготовившись, решила ставить рекорд.Вообще, заплыв планировали провести 6 января. Но в этот день помешал мороз и сильный ветер, который оказался не по зубам даже самым смелым «моржам». Рекорд состоялся на следующий день. 85 метров в ледяной воде Екатерина проплыла за полторы минуты. Вынырнула спортсменка из ледяных вод Байкала такая довольная, что казалось, как будто только что искупалась в теплом море.- На самом деле это очень сложно даже для подготовленного спортсмена, - продолжает Андрей Бугай. – Представляете, сколько нужно тренировок, чтобы расслабиться в ледяной воде. Нужно много лет работать над собой, чтобы организм реагировал на холод. Повторять подобное неподготовленным не советуем.А вот Екатерина Некрасова уже хочет не только повторить, но и побить собственный рекорд. Перед отъездом в Москву, женщина призналась Андрею Бугаю, что уже в этом году планирует таким же образом проплыть подо льдом 100 метров.К слову, сам Андрей Бугай также совершал подобные заплывы в ледяном Байкале. Например, в марте 2019 года закаленный сибиряк за 65 секунд безупречно проплыл 60-метровую дистанцию подо льдом с задержкой дыхания. (Подробности)