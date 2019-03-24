С задержкой дыхания и без гидрокостюма: иркутский экстремал проплыл 60 метров подо льдом Байкала

Иркутский экстремал и президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай поставил очередной свой рекорд. Закаленный сибиряк за 65 секунд безупречно проплыл 60-метровую дистанцию подо льдом ледяного Байкала с задержкой дыхания. Да еще и без гидрокостюма. После финиша, Андрей Бугай поспешил поделиться этой новостью на своей страничке в соцсети.

- Я это сделал! – написал Андрей.

А теперь о том, как проходил заплыв. К нему экстремал готовился не один месяц. Например, зимой преодолевал дистанцию в 40 метров. Кроме того, перед заплывом на месте установления рекорда – на берегу Байкала, в поселке Листвянка были тщательно соблюдены все правила безопасности. Организаторы расчистили лед по всей 60-метровой дистанции, натянули трос вдоль береговой линии, сделали майны. Также Андрея сопровождали водолазы, а на поверхности дежурил врач. Но никакая помощь сибиряку не понадобилась.

Андрей Бугай (слева) уже не раз покорял ледяную воду Байкала. Фото: соцсети.

Ну а задумал такой заплыв Андрей Бугай, чтобы привлечь внимание к зимнему плаванию, как к виду спорта. Кстати, сам он занимается им уже 9 лет. Совсем скоро у богатыря очередные соревнования – Кубок мира в Карелии.

Кстати, совсем недавно на всю страну прославилась одна из подопечных Андрея Бугая. 65-летняя иркутская пенсионерка Галина Харитонова снялась в пафосном клипе на Байкале. В нем, она читает рэп, сидя в ледяной воде озера. При этом съемки ролика проходили в феврале, в 35-градусный мороз. Теперь Галина Харитонова мечтает попасть на лейбл Тимати «Black Star». Об этом она призналась корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске (Подробности)