По Сибири ударили крепкие морозы. Вот и в Иркутске с выходных столбик термометра не поднимается выше -27, -28 градусов днем. Такую погоду синоптики обещают и на начало новогодних праздников. Пока одни горожане, укутанные в шубы и пуховики, передвигаются короткими перебежками и припрыгивают на автобусных остановках, другие спокойно выходят на улицу в одних… трусах. Настоящие крепкие сибиряки Егор Лесной и Евгений Лохов шокировали прохожих, прокатившись по центру Иркутска на конях. Из одежды на этих крепких татуированных мужчинах помимо трусов не было ничего. Утеплились они разве что новогодней шапочкой, перчатками и сапогами.- А почему бы и нет, весело же, - говорит «КП»-«Иркутск» Егор Лесной. – Мы и задумали это, чтобы поднять людям настроение. И у нас это получилось. Было холодно, но улыбки прохожих того однозначно стоили.Кстати, Егору Лесному не привыкать выходить без одежды на крепкий мороз. До этого он нырял в ледяной Байкал и Ангару, а также устраивал другие подобные акции. В этот раз натренированному мужчине особо готовиться не пришлось. Разве что взять курсы верховой езды.- Когда потренировались, поняли, что мы настоящие ковбои, - говорит Егор Лесной.Впрочем, у Егора лесного и его друзей еще будет шанс испытать себя на лютом морозе. В ближайшие дни столбик термометра в Иркутской области должен опуститься до – 41, - 46 градусов. Это на 8-12 градусов ниже климатической нормы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде в Иркутске на новогоднюю ночь (Подробности)