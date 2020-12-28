Ждете новогодние подарки или письма с поздравлениями от друзей и близких из других городов, а, может, даже стран? Или заветную посылку из онлайн-магазина? А если собираетесь в праздники получить пенсию или пособия, то тогда важно знать, как работает почта в новогодние праздники 2021 в Иркутске.Итак, у почты России особый график. Как работает почта в новогодние праздники 2021 в Иркутске, узнать нетрудно. В Новый год, 31 декабря, отделения по всей стране закроются на час раньше. Те, что работают круглосуточно, снова начнут принимать и выдавать письма и посылки 1 января с 10 утра. У всех остальных отделений 1, 2 и 7 января - выходные.- В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания, - предупреждают на сайте почты. - Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.А уже 3,4,5,6,8,9 и 10 января все отделения будут открыты, как обычно. Подробнее о том, как работает почта в новогодние праздники 2021 в Иркутске, можно узнать в местных отделениях или на сайте почты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будет ходить транспорт на Новый год 2021 в Иркутске (подробности)