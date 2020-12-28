В каникулы наверняка захочется выйти с семьей «в свет». Посмотреть новогодний фильм в кинотеатре, пройтись по украшенным магазинам, с аппетитом перекусить в кафе. Конечно же, не забывая про маски и социальную дистанцию. Как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2021 в Иркутске? Скажем сразу, 31 декабря везде сокращенный день, а со 2 января - снова обычный режим.Итак, начнем с ТРЦ «Модный квартал». 31 декабря туда можно прийти с 9 утра до 21 вечера. Кино закроется на час раньше. В первый день наступившего года торговый центр полностью оживет с 13 часов. Магазины закроются в 22 часа, а кино и кафе - на час позже.Павильоны в МТЦ «Новый» уйдут на новогодний отдых 31 декабря в 18 часов, и 1 января будут закрыты весь день. А вот кинотеатр New Cinema даже в эти дни показывает фильмы без выходных. Но график сеансов пока уточняется.Смотрим дальше, как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2021 в Иркутске. ТРЦ «Сильвер Молл» 31 декабря работает до 20 часов, а 1 января – с 13 до 22 часов. В кинотеатре «Киномакс» последний сеанс в этом году начнется в 18 часов, а первый в следующем году - в 12 часов.А теперь о режиме работы ТРК «ЯркоМолл». 31 декабря он открыт до 21 часа, но кафе, рестораны и кино закроются на час раньше. 1 января комплекс начнет принимать посетителей с 13 часов (в том числе гипермаркет «Окей» и кинотеатр). А вот общепит «поспит» на час дольше. Закроется ТРК в 22 часа.ТРЦ «Карамель» и кинопарк 31 декабря открыт до 20 часов. Супермаркет «Слата» принимает иркутян чуть дольше, до 22 часов. В первый день 2021-го торговый центр распахнет двери в 13 часов (однако магазины могут открываться позднее, на свое усмотрение), также до 20 часов. Супермаркет снова работает дольше: с 12 до 23 вечера, а кинопарк и вовсе с 13 дня до 2 ночи.В зависимости от того, как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2021 в Иркутске, можно спланировать поход за покупками или в кино.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будет ходить транспорт на Новый год 2021 в Иркутске (подробности)