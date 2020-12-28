Пожар в питомнике К-9 в Иркутске начался с ветеринарного блока. Как стало известно КП-Иркутск, в нем в тот момент находились около 30 больных собак.- Горим, - раздался крик в 4.30 утра 28 декабря.В тот момент мысли были только о том, что надо спасать четвероногих.- Последней вынесли не ходячую Таксу, - рассказывает волонтер питомника К-9 Елена Прадчук. - Все мокрые, надышавшие угарным газом. Пришлось делать искусственное дыхание. Погиб один щенок. Полностью сгорел и ветблок и дом, в котором жила семья Славиных (владельцы питомника - прим. авт.), им чудом удалось спастись.Пожар в питомнике К-9 в Иркутске: нужен корм и помощь рукамиКак отмечают волонтеры, сгорели, конечно, не только здания, но и все содержимое – лекарства, сухой корм, который хранился на чердаке, крупа.- В 4.33 утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Карпинская 125, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. -Пожар был локализован на площади 90 кв.м. в 5.52 утра, ликвидация открытого горения 6.00. Эвакуированы 25 собак.Пока спасатели разгребают завалы и устраняют последствия пожара, волонтеры надеются, что вынесли всех, и вызывают о помощи. К счастью, огонь не коснулся уличных вольеров.- Сгорела кормокухня, - говорит волонтер питомника К-9 Елена Прадчук. - Кто может, нужна помощь руками! Сегодня и ближайшие дни: разбирать завалы, кормить собак их более 600! Корм и ветеринарные препараты жизненно необходимы, примем все.Пожар в питомнике К-9 в Иркутске: как помочьВ течение всего дня и несколько ближайших в питомнике нужны будут свободные руки. Можно привезти корма, лекарства.- Нужны волонтеры с машинами. Сейчас в первую очередь нужно отвезти собак, тех, что побывали в пожаре, в вет.клиники, они пока в гостинице К-9, их срочно нужно развести по врачам для снятия интоксикации, - говорит Елена Прадчук. - Кто может, возьмите собак на передержку...Однако, взять питомца на время могут только те, у кого нет своих домашних животных, так как четвероногие проходили лечение и могут быть еще заразны. Если есть возможность помочь финансово - информация здесь.Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08