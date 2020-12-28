Спасатели продолжают выяснять подробности крупного пожара, который в ночь на 28 декабря произошел в иркутском питомнике «К-9». Напомним, ЧП случилось в пятом часу утра. В питомнике загорелось здание, в котором находились собаки и хранились корма. Прибывшие пожарные спасли из огня 25 животных.- Погиб один щенок, - рассказала волонтер питомника К-9 Елена Прадчук. - Полностью сгорел и ветблок и дом, в котором жила семья Славиных (владельцы питомника - прим. авт.), им чудом удалось спастись.Потушить пожар на площади 90 кв. м. спасателям удалось лишь к 6 утра. По словам специалистов, огонь быстро распространился из-за пиротехники, которая хранилась внутри здания.Пока спасатели разгребают завалы и устраняют последствия, волонтеры просят о помощи питомнику. Руководство приюта готово принять корм и ветеринарные препараты для 600 собак. Также все неравнодушные могут приехать на своих автомобилях и отвезти собак по врачам для снятия интоксикации после пожара. Желающие могут взять собак на передержку. Как помочь приюту, смотрите здесь.Ну а мы публикуем фото с пожара в питомнике «К-9» Иркутска, которые появились в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, и которые сняли сами сотрудники приюта.