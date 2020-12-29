Погода на новогодние праздники 2021 в Иркутске такая, что из дому далеко не уйдешь. Похоже, что в эти новогодние праздники иркутяне вряд ли рискнут выезжать отдыхать на природу. Морозы, которые ударили по Приангарью в конце декабря, как и обещали синоптики, не спешат сдавать свои позиции. По ночам и по утрам в Иркутске уже до -37. И в новогоднюю ночь будет лишь немного теплее.- Порадовать действительно нечем, морозы не отпускают, - рассказывает \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Но, все же они станут немного слабее. В ночь на 30 декабря в городе до -33. Днем до -23. Это на 8-10 градусов ниже нормы. Что касается 31 декабря, то в этот праздничный день столбик термометра покажет -22, -24 градуса. В самую сказочную ночь в году нас ждут -28, -31.Увы, но и на первые январские деньки прогноз далеко не радужный. Ледяной антициклон, который атаковал Иркутскую область, продолжит подпитываться холодом с арктического побережья. А это значит, что о потеплении нам даже мечтать не стоит. По области и вовсе обещают до -44. Погода на новогодние праздники 2021 в Иркутске сурова.- 30-градусные морозы в Иркутске продержатся как минимум до 5 января, - вздыхает Юлия Янькова. – А может задержатся и на все праздники. Ведь не стоит забывать про Рождественские морозы. Все будет зависеть от облачности и от осадков. Чем яснее небо, тем холоднее. Сильного ветра и снега мы не прогнозируем.Такова погода на новогодние праздники 2021 в Иркутске. А теперь немного статистики. Самой холодной новогодняя ночь выдалась 1 января далекого 1893 года. Тогда термометр показывал - 42,7 градусов. А вот 1 января 1974 года наоборот было тепло. Днем 0 (!) градусов. Комфортной выдалась и ночь на 1 января уходящего 2020 года. Тогда было -10, -13 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ одних трусах в -30 градусов: сибиряки в мороз прокатились по городу на лошадях (Подробности)