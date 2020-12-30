Яркий след в небе, возможно, от метеора, запечатлели вечером 28 декабря на севере Иркутской области. По словам очевидца, красный светящийся объект пролетел буквально за несколько секунд, а след от него сохранялся около минуты.- Очевидец заполнил форму отчета на сайте Международной метеорной организации Imo.net, однако одного свидетельства недостаточно для фиксации события, - отметил директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. - Обращаемся ко всем, кто стал свидетелем явления, с просьбой оставить отчет. Особенно ценно, если получилось запечатлеть на камеру.Тогда астрономы смогут вычислить, по какой траектории летел объект, а также приблизительное место, где он разрушился или упал. Но пока, по словам экспертов, еще рано утверждать, что это был именно метеор.- Не очень похоже на след метеора. Слишком длинный и яркий, слишком долго держится, слишком равномерный по всей длине, несмотря на поперечные полосы дымки и облаков. Думаю, нужно подождать других свидетельств, - прокомментировал профессор, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. - Если это действительно был настолько яркий болид, что его след долго не угасал, можно было ожидать и громкие звуки, похожие на раскаты грома. Подождем других сообщений: видели ли люди этот болид, слышали ли звуки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде на новогодние праздники в ИркутскеОтступят ли морозы и когда, выясняем подробности о погоде на новогодние праздники 2021 в Иркутске (подробности)