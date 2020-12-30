Различные рейтинги уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особую роль они приобрели и в сфере образования. Сначала родители, желая своим детям самого лучшего, изучают рейтинги школ, а потом и вузов. О том, почему это важно и на что на самом деле влияет, мы поговорили с ректором Иркутского государственного университета Александром Шмидтом.- Александр Федорович, какие рейтинги вузов сегодня считаются престижными и почему важно стремиться в них попасть?- Университетских рейтингов очень много, но есть три, которые признаются Правительством РФ и служат, можно сказать, пропуском в различные программы по развитию вузов, учитываются при распределении бюджетных средств. Это, в частности, Академический рейтинг университетов мира, также известный как Шанхайский. Попасть в него возможно только в том случае, если среди выпускников или сотрудников университета есть нобелевские лауреаты.Второй рейтинг - QS World University Rankings. И третий - Times Higher Education, в который в этом году впервые вошел Иркутский госуниверситет. В этом году в глобальном рейтинге в числе 1527 университетов из 93 стран было представлено только 48 российских вузов, в том числе ИГУ. Этот рейтинг официально признан Правительством РФ и является базовым для оценки эффективности университетов в рамках программы «5-100». Одно из ключевых условий попадания в рейтинг - публикация в течение пяти лет не менее 1000 научных статей в изданиях, индексированных в международной базе данных Scopus, поддерживаемых издательством Elsevier.- Как вузу удалось достичь такого результата?- Задачу вхождения в глобальный рейтинг Times Higher Education мы поставили еще в 2013 году. Так или иначе, все решения принимались в привязке к достижению этой цели. Поэтому попадание в данный рейтинг сегодня, безусловно, очень большой и значимый результат усилий всего университета. Появление ИГУ в рейтинге, несомненно, позволит более эффективно продвигать вуз на мировом уровне. Примечательно, что кроме ИГУ из российских вузов в рейтинг впервые попали еще три университета, имеющие статусы федеральных или национальных исследовательских.Также в этом году Иркутский госуниверситет попал еще и в предметный рейтинг THE в категории «Физические науки». Всего в нем представлено 42 российских вуза. ИГУ занял 35-ю строчку. Уровень достижений университетов в предметных рейтингах лучших университетов мира Times Higher Education оценивается на основании результатов статистического анализа их деятельности, а также итогов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей. Рейтинг THE в категории «Физические науки» анализирует вузы по 13 показателям. Рассматриваемые дисциплины относятся к области естественных наук: физика, химия, астрономия, науки о земле и море, математика и статистика, геология и астрономия.- Что даст университету вхождение в различные рейтинги?- Во-первых, это подтверждение позиций вуза в мировом научно-образовательном пространстве. Во-вторых, ИГУ может претендовать на поддержку государства. Программа «5-100» заканчивается, но будет другая - стратегического академического лидерства. Для попадания в нее участие в рейтингах необходимо.Кстати, стоит отметить, что в 2020 году Иркутский государственный университет, согласно данным рейтинга QS EECA University Rankings 2021, в шестой раз вошел в 60% лучших университетов развивающихся стран Восточной Европы и Центральной Азии. В общем списке он занял 241-250-е место. Всего были опубликованы результаты по 400 лучшим вузам, при этом первое место у российского - МГУ имени Ломоносова.В целом в этот рейтинг вошел 121 вуз России. Приангарье представлено двумя - ИГУ вышел на 59-ю строчку среди российских вузов, ИрНИТУ - на 301-350-е место в общем списке и на 84-е среди российских университетов. При составлении рейтинга учитывались 10 показателей, характеризующих степень развития вузов. Например, это репутация среди работодателей, публикационная активность преподавателей, эффективность интернет-ресурсов и прочее. То, что ИГУ входит в различные рейтинги, - это не какое-то везение, а планомерная работа, осознанная политика и продолжение длительного пути. В 2020 году вуз укрепил свои позиции на российском и международном уровнях.