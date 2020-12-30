Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе». В ней приняли участие более 2000 лучших механизаторов со всей России, а результаты по разным параметрам уже можно назвать рекордными.Программа вызвала небывалый интерес как у фермеров, так и у крестьянских хозяйств, которые работают с техникой Ростсельмаш, на зерноуборочных комбайнах TORUM, RSM 161, ACROS и тракторах 2000-й серии. Хозяйства активно включались в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных - Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская области, Пермский, Краснодарский и Алтайский края.Работа механизаторов сравнивалась по производительности на сельхозоперациях (культивация, сев, дискование, вспашка, глубокорыхление, уборка) и топливной экономичности. Ограничений по количеству номинаций и размеру агрофирм не было.По всем показателям отлично проявили себя тракторы Ростсельмаш, цифры уже называют рекордными. Лучшую производительность демонстрировали хозяйства Саратовской, Самарской, Тамбовской областей, Ставропольского края. В отдельных субъектах результаты операторов тракторов Ростсельмаш превзошли среднерегиональные.Так, ставропольский победитель работал на вспашке с производительностью 4,56 га/ч при средней по региону 2,5 - 3,5 га. Производительность самарского сельхозпредприятия на севе выше среднерегиональной на 60 - 80%. В лучшую сторону от средних значений отличаются показатели операторов тракторов Ростсельмаш по экономному расходу топлива. У волгоградского рекордсмена разница достигала 30%. Отличные цифры в Алтайском и Ставропольском краях, Новосибирской, Свердловской и Самарской областях.На комбайнах лучшие результаты у участников из Белгородской области (КФХ А. Яковлев, TORUM 785 - 42,12 т/час), Омской области (ИП Ю. Неупокоев, ACROS 550 - 28,88 т/час), Кемеровской области (ИП А. Баранов, RSM 161 - 38,4 т/час).Глава белгородского КФХ Анатолий Яковлев связывает успех с работой техники:- На уборке озимой, яровой, ячменя наш TORUM 785 показал себя отлично: шел на максимально допустимой скорости, невзирая на условия, и при этом не увеличивая потерь.- Цель программы «Ставим рекорды вместе» - показать труд лучших операторов агромашин и продемонстрировать: для того чтобы агробизнес был эффективным, необходимо использовать современные технологии и качественные средства производства. Компания Ростсельмаш предоставляет и то, и другое. Благодаря нашей совместной работе укрепляется продовольственная безопасность страны, растут урожаи в регионах и в целом по стране, - говорит Валерий Попов, генеральный директор ЗАО «Облагроснаб», региональный дилер Ростсельмаш в Иркутской области.Лучшие в номинациях получат 30 новых автомобилей LADA 4×4 Urban 3D, а все участники - наборы механизатора. Награды будут вручены до конца этого года.