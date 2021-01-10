Иркутяне помнят, как совсем недавно, перед Новым годом, произошел пожар в питомнике для собак \\"К-9\\". Восстановлению питомника помогали и до сих пор помогают, что называется, всем миром. В \\"К-9\\" и сегодня работают волонтеры - строят будки для собак. И вот тревожное сообщение о пожаре в приюте для собак в Бурятии.\\"Всем,всем,всем Сегодня ( 9 января) около 2-х часов ночи совершен поджог приюта \\"Кот и пёс\\". Мало того, что убивают на улицах всех собак без разбора, добрались и до приюта! Кому это понадобилось?! Надеюсь следствие разберется. Есть подозреваемый. Самое страшное- в дыму задохнулись 3 собаки, 2- х увезли в клинику \\"Айболит\\". Остальных удалось спасти, вынести на улицу. Собаки с гуманного отлова оставались в приюте на лечении.В результате пожара разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол. Нам как никогда нужна ваша поддержка, любая помощь: доски, линолеум, сено для утепления вольеров, просто рабочие руки, чтобы помочь отремонтировать помещение\\", - сообщают сотрудники питомника \\"Кот и Пес\\".Пострадавшим сразу же начала поступать добровольная помощь местных жителей. Горожане скидываются - кто по 500, кто - по тысяче рублей. Одновременно идет проверка этого случая, причина пожара должна быть установлена точно. Тем временем стало известно, что и власти Бурятии не остались в стороне от этого случая.\\" Оказать всю необходимую помощь в восстановлении приюта для бездомных животных поручил глава Бурятии. Алексей Цыденов дал команду заместителю председателя правительства Дабе-Жалсан Чирипову связаться с владельцами приюта \\"Кот и пес\\", выяснить какой ущерб нанесен пожаром и какой объем финансирования необходим для восстановления\\", - отметил в своем аккаунте в соцсетях пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.Жители республики, готовые оказать приюту помощь, с утра уже приехали к погорельцам.