Песня "Девчонки танцуют на палубе" стала своеобразным гимном Иркутской области

На Ангаре, у створа плотины будущей Усть-Илимской ГЭС (слева направо): Н. Добронравов, В. Кохно, А. Пахмутова, Ф. Юсфин, С. Гребенников, И. Кобзон. Фото из книги «В Сибирь, за песнями».

Песенный фестиваль

Девчонки танцуют на палубе

А река бежит, зовет куда-то, Плывут сибирские девчата Навстречу утренней заре По Ангаре, По Ангаре.

Эта песня, написанная в 1963 году Александрой Пахмутовой в соавторстве с поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым, для жителей Иркутской области имеет особое значение, ведь речь в ней идет о нашем регионе и о прекрасной, величественной реке, вытекающей из Байкала.

«Комсомолка» совместно с администрацией Братска, телеканалом ТИВИСИ, компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс и коллективом «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева проводит фестиваль песни имени Александры Пахмутовой.

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Девчонки танцуют на палубе» вошла в цикл «Таежные звезды», который стал творческим итогом путешествия Александры Пахмутовой с соавторами-поэтами и артистами по городам и стойкам Сибири. Эту поездку так и назвали - «В Сибирь за песнями».

«Мы хотели увидеть ту молодежь, которая оставляет на карте Земли новые города и моря, познакомиться с теми, кто своими руками творит историю, - рассказывала Александра Пахмутова об этом путешествии. - Из Иркутска в Братск мы плыли по Ангаре. С верхней палубы доносились звуки баяна - там танцевали девушки, которые по комсомольским путевкам ехали строить новую жизнь. Нам очень понравились эти веселые, милые девчонки и захотелось рассказать о них в песне».

На этом пароходе был и Иосиф Кобзон.

«Это была любимая песня космонавта Германа Титова, - вспоминал при жизни знаменитый певец. – Как-то он попросил помочь ему подготовиться к праздничному концерту, так как любил выступать на таких вечерах. Мы разучивали «Девчонки танцуют на палубе», и Герман никак не мог освоить пахмутовскую паузу: «Навстречу утренней заре... по Ангаре». Из положения вышли так: стали петь «Навстречу утренней заре - трах-тарарах - по Ангаре». А потом он мне «отомстил». Пришел на концерт в Театр эстрады вместе с товарищами. Я их пригласил на сцену, и этот хор запел: «Навстречу утренней заре - трах-тарарах - по Ангаре».

Сейчас песню «Девчонки танцуют на палубе» можно услышать на многих праздниках, которые проходят в Иркутской области, ведь она стала своеобразным гимном региона.

… Верят девочки в трудное счастье. Не спугнет их ни дождь, ни пурга, Ведь не зря звезды под ноги падают, падают И любуется ими тайга!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ:

Фото: Личный архив

- Александра Пахмутова и Николай Добронравов для меня - это как один человек. Их песни проникают в душу, легко запоминаются. Мелодии из детства. Помните: «Нам песня строить и жить помогает»… Вот эти слова в полной мере о творчестве этих удивительных и талантливых людей.

Моя любимая песня «Девчонки танцуют на палубе» или «По Ангаре», ее называют неофициальным гимном Иркутской области. И написана она была в цикле именно о строительстве Братской ГЭС. Легкая, лирическая и в то же время зовущая вперед, навстречу своей судьбе, новым, неизведанным просторам, навстречу утренней заре. По Ангаре, по Ангаре…