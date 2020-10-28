АО «Труд»: строительство обхода Усолья-Сибирского - важный этап развития федеральной трассы «Сибирь». Фото: АО «ТРУД»

Дорога, в Слюдянку, Байкальск и Улан-Удэ загружена не только транзитными автомобилями. Иркутяне часто ездят на Байкал и на гору Соболиную, в Аршан. А известна автомобилистам она за счет своей сложности: на ее протяжении встречаются повороты с малым радиусом, серпантины, десятки подъемов и спусков. Но один из таких опасных участков уже ликвидировали.

АО «Труд» по заказу ФКУ Упрдор «Прибайкалье» построило новый современный участок дороги в обход известного многим «тещиного языка», где ежегодно происходили десятки аварий. Кроме прочих плюсов - дорога на Байкал теперь стала короче на три километра.

Чтобы избавиться от спусков, подъемов и резких поворотов, дорожникам потребовалось ликвидировать скалы. Буровзрывным способом строители изъяли почти два миллиона кубометров горной породы, использовав ее в дальнейшем. Кроме гор строители избавлялись и от оврагов - пришлось создавать насыпи высотой до 25 метров.

Фото: Личный архив

- Дорожники фактически проложили в горах новую трассу, для этого был проведен целый комплекс буровзрывных работ. Глубина выемок грунта достигала 40 метров, а высота насыпей 20 метров. Отсыпано более двух миллионов кубометров земляного полотна. В этом и заключалась уникальность объекта: строителям потребовалось изменить природный ландшафт ради удобства автомобилистов. Стоит отметить, что порода, которую мы разрабатывали, - это гранит. Его мы дробили и использовали в отсыпке и приготовлении асфальтобетонной смеси. Поэтому асфальт на новом участке - в прямом смысле слова из гранита, а значит более прочный, - отметил генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин.

На новом участке все же есть подъем. Он затяжной, но не крутой. И для удобства автомобилистов на всем его протяжении - почти 7 км из 10 - построена дополнительная полоса. За счет всех нововведений расчетная интенсивность движения повысилась с 5 тысяч до 8 тысяч автомобилей в сутки. Участок второй технической категории практически на всем протяжении оборудован металлическим ограждением, имеет две площадки для отдыха автомобилей.

- Мостов и надземных сооружений здесь нет, обошлись водопропускными трубами в количестве 15 штук. Оценка по итогам работы выездных лабораторий показала высокое качество асфальтового покрытия. Поверх подушки из гравия уложены два слоя крупнозернистого асфальтобетона и сверху современный мелкозернистый щебеночно-мастичный асфальтобетон, - рассказал руководитель Иркутского филиала АО «Труд» Александр Ромашко.

Торжественное открытие движения на участке состоялось 28 августа - раньше запланированного срока. Иркутский филиал АО «Труд» справился с трудной задачей за три строительных сезона. В церемонии приняли участие глава региона Игорь Кобзев, начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет и депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.

Участок с 47-го по 55-й километр - лишь первый этап в обновлении Култукского тракта. Следующим проектом Росавтодора на трассе Р-258 станет ликвидация еще одного опасного извилистого участка - обход поселков Чистые Ключи и Моты до объезда города Иркутска. После этого планируется приступить к реконструкции Култукского серпантина.

На старой дороге сейчас закончились работы по рекультивации. Нижние слои основания из песчано-гравийной смеси были разобраны и вывезены. На месте старого участка дороги высажены деревья хвойных пород.

В то же время в Усольском районе реализуется еще один масштабный проект Росавтодора. АО «Труд» как генеральный подрядчик строит дорогу в обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма. Участок станет продолжением обхода Ангарска. Его протяженность составит 42,6 км, в которые войдут 5 мостов, 5 путепроводов и 6 транспортных развязок. Для удобства пешеходов смонтируют 2 надземных перехода и 4 автобусные остановки. На протяжении всей автодороги будет установлено барьерное ограждение.

Фото: Личный архив

Усольский филиал сейчас осуществляет земляные работы и устройство дорожного основания. Мостовой филиал возводит искусственные надземные сооружения и развязки, уже смонтированы бетонный и асфальтовый заводы. Кроме того, на участке строительства весь сезон велись археологические раскопки.

Стоянка древнего человека была открыта в Усольском районе около 90 лет назад. Охраняемые законом объекты культурного наследия были заранее включены в проект строительства во время историко-культурной экспертизы, которая всегда проводится при отводе земельных участков под хозяйственное освоение.

АО «Труд» как генеральный подрядчик обеспечивает на участках работу археологов национального исследовательского центра «Байкальский регион». Все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ. На одном из участков уже найдены каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи. Не исключено, что здесь будут обнаружены останки мамонтов и шерстистых носорогов. В 2020 году ученые планируют провести раскопки на площади 20 тысяч квадратных метров.

- Мы уже сталкивались с такими объектами ранее и знаем, как надо работать. При строительстве дороги Култук - Монды тоже найдена стоянка древнего человека, возраст останков - 27 тысяч лет, так что опыт организации у нас есть. Общая стоимость этих работ 500 млн рублей. АО «Труд» осуществляет контроль и финансирование раскопок, - отмечает главный инженер, первый заместитель генерального директора АО «Труд» Юрий Кибирев.

В июле крупный объект посетил заместитель главы Росавтодора Евгений Туриев в рамках рабочей поездки по Иркутской области.

- Обход Усолья-Сибирского и Тельмы значительно улучшит жизнь в регионе. Он позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и в два раза увеличить пропускную способность. Время в пути сократится как минимум на час, - подчеркнул тогда Евгений Туриев. - Кроме того, улучшится экологическая обстановка, снизится шумовое воздействие на население, сократится протяженность перегруженных участков дорожной сети.

Строительство обхода станет важным этапом развития федеральной трассы «Сибирь», которая входит в состав азиатского маршрута АН6 Международной азиатской сети (Asian Highway). В истории ФКУ Упрдор «Прибайкалье» таких объектов не было за всю историю его существования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь 2024 года.