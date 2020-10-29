Через интернет в Иркутске можно заплатить за свет и ЖКХ, заказать еду, продукты и товары

Лучше дома: справочник онлайн-сервисов для оплаты услуг в Иркутске

Через интернет в Иркутске можно сделать все что угодно. Посмотреть любимый фильм, прочитать любую книгу. Для этого достаточно их скачать или открыть онлайн. А еще через госуслуги получить доступ к государственным сервисам, записаться на прием к врачу и получить консультацию дистанционно. В наше сложное время борьбы с коронавирусом это особенно ценно. Можно купить лекарства в интернет-аптеке, можно приобрести еду в ресторане или кафе, продукты в магазине и заказать доставку. Можно заплатить за электроэнергию и услуги ЖКХ. Как это сделать, мы расскажем вам подробнее. А пока....

Что самое главное в услугах онлайн, через интернет в Иркутске, как и во всем мире? Дистанция. В случае, когда пандемия коронавируса набирает обороты, это приобретает особое значение. И особую ценность. Вам больше не нужно в большинстве случаев выходить из дома, садиться в переполненный автобус, чтобы заплатить за необходимое. Нет надобности посещать магазин или офис, где, конечно, регулярно производят дезинфекцию и ходят в масках, но все же... И даже маску можно практически не носить - дома, если все здоровы, в ней не ходят. Вот что такое услуги через интернет в Иркутске.

Услуги через интернет в Иркутске и регионе: «Иркутскэнергосбыт» рекомендует пользоваться клиентам компании онлайн-сервисами

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области вновь обостряется. К сожалению, количество заболевших растет. «Иркутскэнергосбыт» напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении общественных мест: пожалуйста, пользуйтесь масками и соблюдайте социальную дистанцию. А также напоминает, что сейчас все вопросы по взаимодействию со специалистами компании можно решить из дома. Для клиентов доступны дистанционные сервисы, где можно воспользоваться самыми популярными услугами.

1. Передать показания приборов учета:

- Viber-бот,

- «Личный кабинет» на сайте компании, вкладка «Передать показания»,

- Мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» (доступно для Android и Ios),

- СМС-сервис по номеру 8-985-770-75-75 (ИЭСБК, пробел, номер лицевого счета, пробел, Э показания. Например, ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э37352),

- Мессенджеры Viber и WhatsApр справочной службы «Магеллан» по номеру телефона 8-901-63-22-999.

2. Оплатить жилищно-коммунальные услуги:

- «Личный кабинет» на сайте компании,

- Мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» (доступно для Android и Ios),

- Офисы Сбера, информационно-платежные терминалы, Сбербанк-онлайн, сервис «Автоплатеж»,

- Платежная Система «Город»,

- Платежные терминалы Qiwi,

- Viber-бот.

3. Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) или сумму задолженности (ИЭСБК пробел (№ лицевого счета) можно по СМС на номер 8-985-770-75-75.

4. Для получения акта сверки также используйте «Личный кабинет» на сайте компании (вкладка «Дополнительные услуги»). Документ будет направлен на вашу электронную почту (проверьте актуальный адрес).

Кроме того, всю необходимую информацию можно получить в официальных аккаунтах компании в социальных сетях:

https://vk.com/sbyt.irkutskenergo

https://www.facebook.com/sbyt.irkutskenergo.ru/

https://ok.ru/group/54111210897521

https://www.instagram.com/irkutskenergosbyt/

На страницах аккаунта Свет 38 предоставляется информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии:

https://www.instagram.com/svetpriangaria/?igshid=1wi2

https://ok.ru/group/56038235439217/topics

https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409/

https://vk.com/public182787861

Кроме того, специалисты контакт-центра всегда готовы проконсультировать клиентов по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Система «Город»: в Иркутске оплачивать коммунальные услуги через интернет становится проще и комфортнее

«Иркутский биллинговый центр» совершенствует онлайн-сервисы

Пандемия коронавируса, обрушившаяся на весь мир в 2020 году, послужила толчком к переходу многих услуг в онлайн-формат. Если говорить о платежных системах, то они и раньше активно развивались в этом направлении, и сейчас все больше людей, вместо того чтобы стоять в очередях в кассы, отдает предпочтение онлайн-платежам.

Как рассказал директор «Иркутского биллингового центра» Алексей Кохо, все большее количество людей сейчас выбирает онлайн-платежи на сайте uplati.ru. Система постоянно совершенствуется и улучшается. В «Личном кабинете» все сделано для удобства клиентов, чтобы они оплачивали услуги в Иркутске через интернет.

Алексей Кохо, директор «Иркутского биллингового центра»

Например, есть корзина, как в интернет-магазинах. В нее можно сложить именно те услуги, которые человек хочет оплатить сейчас. Система их запомнит, и когда клиент решит оплатить другую часть услуг, ему не придется вспоминать, за что он уже внес деньги. Кроме того, платить можно любой банковской картой. По желанию Система сохранит данные одной или даже нескольких карт, и при оплате человеку не придется каждый раз вводить множество цифр - только три самые секретные.

Еще одна очень удобная услуга - автоплатеж. Также Система «Город» стала банковским платежным агентом Сбера, который развивает свою экосистему. Сбер, как известно, крупнейший банк, у которого заключены договора с множеством поставщиков услуг. Таким образом, список принимаемых Системой «Город» платежей расширился. Оплачивайте услуги через интернет в Иркутске.