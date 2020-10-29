Ночь искусств в Иркутске 2020: в программе - концерты, мастер-классы, экскурсии. Фото: Иркутский художественный музей

Искусство объединяет. Под таким девизом пройдет всероссийская акция Ночь искусств в Иркутске 2020. Приурочили ежегодное культурное событие в этот раз ко Дню народного единства. Все интересные события пройдут вечером накануне праздника – 3 ноября. Кстати, программу смогут увидеть все, ведь мероприятия запланированы в онлайн-формате.

Ночь искусств в Иркутске 2020: для тех, кто любит театр

Иркутяне в этот раз посмотрят запись концерта-закрытия, который Иркутский музыкальный театр показывал во время Байкальского театрального форума. Это было ровно год назад, но тогда зал не смог вместить всех желающих, а сейчас увидеть любимых артистов смогут все, кто подключится к Ютуб-каналу театра. Праздничное шоу будет доступно для просмотра с 18.00 2 ноября до 23.00 4 ноября. Найти время, согласитесь, можно.

А вот, чтобы пообщаться с актером Иркутского драмтеатра вечер 3 ноября придется освободить от других дел. Мастер-класс от талантливого «охлопковца» начнется во вторник ровно в 20.00. Иван поделится со своими поклонниками секретами театрального мастерства. Тема «встречи» - «Сценическое движение в образе клоуна».

Ночь искусств в Иркутске 2020: закулисье музыкантов

Не останется культурная акция и без программы от Иркутской филармонии. Все желающие смогут послушать орган, узнать историю этого музыкального инструмента и его устройство. С особенностями «короля инструментов» познакомит настройщик органа Николай Натяганов. А заслуженный артист Александр Чудновский познакомит сибиряков с фрагментами закулисной работы музыкантов. Начало 3 ноября в 21.00.

Ночь искусств в Иркутске 2020: в программе - концерты, мастер-классы, экскурсии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночь искусств в Иркутске 2020: программа от музеев

Иркутский художественный музей приготовил к Ночи искусств целое видеопутешествие, во время которого участники акции смогут узнать о выставках, отдельных картинах, о творчестве художников, а также послушать лекцию ювелиров и камнерезов, посмотрев уникальные предметы из экспозиции «Особая кладовая».

«Также сотрудники Музейной студии Иркутского художественного музея проведут мастер-классы», - рассказали в пресс-службе Правительства Иркутской области. – «Начало трансляции 3 ноября в 20.00».

По душе поклонникам живописи придется и программа от Иркутского краеведческого музея. В Интернете его сотрудники представят запись интервью с заслуженным художником России Владимиром Осиповым и проведут онлайн-викторину по персональной выставке, которая сейчас открыта в филиале на Карла Маркса, 13. Она там будет работать до 29 ноября. Напоминаем, что музеи города открыты, попасть туда можно по предварительной записи.

Ночь искусств в Иркутске 2020: мастер-класс по гончарному кругу

Тем, кто интересуется созданием предметов из глины, интересно будет узнать секреты от мастеров по гончарному искусству Центра ремесел Тулунского муниципального района Марины и Александра Федоровых. Они расскажут, как на круге создать братину – сосуд для подачи на стол меда и алкогольных напитков, который использовался у славян на пирах в 16-19 века.

Ночь искусств в Иркутске 2020: поэзия

В рамках всероссийской акции областной кинофонд 3 ноября в 21.00 проведет творческую встречу «Видеопоэзия. История и своеобразие жанра». Гостем вечера будет иркутский поэт, член Союза российских писателей Артем Морс. Речь пойдет о перспективах молодого арт-направления видеопоэзия. Иркутяне смогут увидеть работы, созданные на стихи Бориса Рыжего, Всеволода Некрасова и самого Артема Морса.

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