"От врачей никакой помощи, силы покидают": больная коронавирусом пенсионерка из Читы предчувствуя смерть, записала обращение на видео

«Если я умру, в этом виноват минздрав»: больная коронавирусом пенсионерка из Читы записала видео. Фото: скриншот

«Я с 19 октября болею коронавирусом. Со стороны скорой помощи и поликлиники нет никакой помощи. Они приезжают, смотрят, как я лечусь, записывают данные и ничего не предпринимают. Когда обратилась за помощью, я хорошо дышала, и говорила хорошо. Но теперь силы покидают. Температура то падает, то поднимается. Нет никаких улучшений. Если я умру, в этом виноват только минздрав региона».

Это текст видеообращения, которое записала 65-летняя жительница Читы Валентина Палкина (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.) шокировало пользователей забайкальских пабликов в соцсетях. Смотреть его слабонервным действительно не стоит. Пожилая женщина в кадре кашляет, буквально хватая воздух, и тихим голосом рассказывает на камеру телефона свою историю. О том, что заразилась коронавирусом, и уже несколько дней не может дождаться госпитализации. При этом, по ее словам, состояние ухудшается с каждым часом. 30 октября в той же группе, где был опубликовано видео, появился новый пост с заголовком: «Бабушка умерла», а минздрав начал проверку. «Комсомолке» удалось разыскать родственников Валентины Палкиной.

- Плохо Валентине действительно стало еще 19 октября, - рассказывает «КП» - «Иркутск» сватья пенсионерки. – Ее внезапно начало морозить, измерила температуру – 37. А через три дня она подскочила уже до 39. Валентина вызвала врача. Она мне рассказывала, что приходили якобы какие-то студентки. Не знаю, что они ей прописали или не прописали, но температура не спала. Поэтому в пятницу, 23 октября, у нее взяли мазок на коронавирус.

Результат, по словам родственницы, пришел быстро. Уже 26 октября Валентина Михайловна получила ответ и узнала свой диагноз - COVID-19. И с этого момента, по словам близких, ситуация начала ухудшаться.

- В тот же день, 26 октября, к ней пришел доктор из поликлиники, и сказал, что Валентину положат в больницу, - продолжает родственница. – Якобы из-за того, что у нее есть сопутствующие заболевания, что правда. У сватьи был сахарный диабет. Она начала ждать, когда за ней приедут и отвезут в больницу. Я была с ней на связи каждый день. Особенно тяжело ей становилось ночью, когда температура поднималась до 39.

То самое видео, уже отчаявшаяся Валентина Палкина записала 27 октября. Она прислала его внучке, а та отправила по остальным родственникам. Одной из первых его получила сватья.

- Я начала названивать в скорую, - говорит она. – Часами ждала, пока ответят. В очереди была 36-й, 20-й, когда брали трубку, отвечали одно: «Ждите, она не одна, вы в очереди есть». Звонила в Роспотребнадзор, в минздрав, умоляла: «Поторопите в скорую!». Везде отвечали, что помочь не могут.

В своем видео, Валентина Палкина рассказала, что ее сын, якобы, лично ходил в минздрав региона и пытался добиться помощи для матери, но был задержан Росгвардией.

- Сын действительно ходил в минздрав, - говорит сватья. – Просто он очень импульсивный. Скорее всего, прикрикнул там на кого-то и сотрудники вызвали Росгвардию. Те приехали, и вывели его. Что касается видео, то его в сеть выложили мы с внучкой. Потому что надежды уже не было, что скорая приедет.

В комментариях к видео подписчики группы начали советовать родным пенсионерки самим отвезти ее в больницу. Те так и сделали. По словам сватьи, сын Валентины Михайловны вместе с отцом привезли ее в 1-ю городскую больницу, взяли каталку и завезли в приемный покой. Это было в ночь на 29 октября. На следующий день медики позвонили родным женщины и сказали, что ее больше нет. 30 октября в квартире Валентины Михайловны, по словам сватьи, раздался звонок в дверь. На пороге стояли врачи скорой помощи.

- Спросили: «Где больная? Нам нужно доставить ее в реанимацию», - передает диалог сватья. – «Доставлять уже некого», - ответил сын.

Дошла новость о трагедии с пенсионеркой и до властей Забайкалья. Проверку начали в местном минздраве и правительстве региона.

- Ситуация уже на контроле, - комментируют «КП» - «Иркутск» в пресс-службе правительства Забайкалья. – Губернатор Александр Осипов потребовал наказать всех виновных в этой трагедии, вплоть до увольнения. Выясняем, что могло послужить столь длительной задержки помощи женщине. Пока не можем подтвердить, обращались ли родные пенсионерки к министру здравоохранения, следственные органы опросят близких.

А они, тем временем, готовятся к похоронам Валентины Михайловны. У женщины, которая всю жизнь проработала учителем русского языка в начальных классах, остались трое детей и четверо внуков…