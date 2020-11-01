Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 ноября: скорость распространения инфекции в регионе увеличилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 1 ноября. Каждый день в Иркутской области регистрируется все больше и больше случаев заражения коронавирусом. Последние несколько недель в регионе ежедневно выявляют более 200 больных. Вот и за вчерашний день в Приангарье было официально подтверждено 240 новых случаев инфицирования коронавирусом. Госпитализировано за сутки было 30 человек, а выписано из больниц – 116 пациентов.

К сожалению, восемь жителей Иркутской области, у кого был поставлен диагноз COVID-19, за последние сутки умерли. Шесть человек умерли непосредственно от COVID-19, еще два пациента – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

В больницах под постоянным наблюдением врачей сейчас находится 3 907 человек. Еще более двух тысяч пациентов лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 24 789 случаев заражения COVID-19. Выздоровело за это время 19 750 пациентов. Умерло за все время пандемии в Иркутской области 566 человек: 446 пациентов скончались непосредственно от COVID-19, еще 120 – от осложнений, вызванных COVID-19.

Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 24 789 случаев заражения COVID-19. Фото: Яндекс Статистика

Коронавирус в Иркутске, 1 ноября: аптеки региона снабжают противовирусными препаратами

В Иркутской области постепенно решается проблема с наличием в аптеках лекарств от коронавируса. Так сегодня, по сообщению пресс-службы регионального правительства, в аптеки Иркутска, Ангарска и Шелехова отгружен «Азитромицин» - одно из основных лекарств, которые врачи назначают больным коронавирусом пациентам при лечении на дому.

Во многих аптеках препарат до сегодняшнего дня отсутствовал. Его быстро раскупают, и, например, еще вчера его не было в четырех аптеках Иркутска, которые проверили замгубернатора Иркутской области Андрей Козлов и генеральный директор аптечной базы Николай Сланченко. Зато другие противовирусные препараты и антибиотики, такие как «Левофлоксацин», «Гриппферон», «Ингаверин», «Кагоцел», «Номидес», «Реленза», «Лавомакс», «Амиксин» есть в достаточном количестве в большинстве аптек города и области.

На следующей неделе еще ожидается поступление большой партии «Арбидола», «Азитромицина» и «Гидроксихлорохина».

Коронавирус в Иркутске, 1 ноября: за месяц скорость распространения инфекции в регионе увеличилась

По итогам октября в Иркутской области существенно увеличилась скорость распространения коронавируса. Регион, который раньше был в лидерах среди регионов Сибири с наименьшей скоростью распространения COVID-19, покинул эту позицию. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным центра, Иркутская область среди регионов СФО с наименьшим приростом заболевших занимает сейчас вторую строчку данного рейтинга. Также Приангарье входит в 20-ку рейтинга субъектов РФ с самым низким приростом.

Доля новых случаев инфекции за прошедший месяц – 27%, что составляет 5 235 человек. Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Доля новых случаев инфекции за прошедший месяц – 27%, что составляет 5 235 человек. При этом, в сентябре этот показатель был равен 13%. Обнадеживает, что показатели Иркутской области по скорости прироста новых случаев инфицирования все еще ниже средних по России и Сибири. Доля заболевших в Иркутской области составляет 16% от всех случаев, выявленных в СФО.

Показатели ниже, чем в Приангарье только в одном регионе Сибири – республике Тыва. Там доля новых случаев инфекции за последний месяц составляет 22%.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 ноября.