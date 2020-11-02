Изменения в указ губернатора Иркутской области по коронавирусу от 2 ноября: общепит работает с 6 утра, а соревнования под запретом

Согласно изменениям в указ губернатора Иркутской области по коронавирусу от 2 ноября, еще пять медучреждений переоборудовали под ковидные. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стали известны изменения в указ губернатора Иркутской области по коронавирусу от 2 ноября.

Итак, первое. Все больше ковидных госпиталей появляется в регионе. Теперь принимать пациентов с COVID-19 смогут еще пять медучреждений: Нукутская и Катангская районные больницы, Иркутская городская больница №5, областная психбольница №1 и Ангарский перинатальный центр. Медики прошли специальное обучение, а в помещениях установлены койки для больных коронавирусом. А для тех, кто собирается полечиться в санаториях, ввели обязательное требование: за три дня до заезда сдать тест на коронавирус.

Смотрим изменения в указ губернатора Иркутской области по коронавирусу от 2 ноября далее. С этого дня под запретом спортивные соревнования на уровне школ, городов и области. Все-таки чем меньше массовых сборищ, тем меньше рисков заболеть. Но! Турниры межрегиональные, всероссийские и международные - исключение. Ведь их проведение регламентирует минспорта России. И если крупные состязания все же организуют, то - увы - без болельщиков. Только тренеры, медики, персонал и сами спортсмены.

И третий важный момент. Общепит теперь может открываться не с 7 часов, а на час раньше, с 6 утра.

- Это важно для людей, работающих по сменам, - отметили в правительстве региона. - Столовые, кафе, закусочные, бары и рестораны, которые находятся в организациях транспорта - вокзалах и аэропортах, а также вдоль федеральных, региональных и межмуниципальных дорог имеют право работать круглосуточно, но после 23.00 им нельзя проводить банкеты.

Таковы изменения в указ губернатора Иркутской области по коронавирусу от 2 ноября.