Риелторы рассказали, почему в Иркутске резко дорожают квартиры

Найти просторную двушку дешевле, чем за 2 миллиона, не просто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Купить в Иркутске просторную двушку площадью от 40 квадратов дешевле, чем за 2 миллиона - мечта? Для молодых семей точно. Но выбора, скажем прямо, негусто. Заглянем на сайты объявлений: несколько таких квартир на продажу имеется, но ради экономии покупателям придется пожертвовать чем-то другим. Например, близостью к центру города - ведь эти предложения, в основном, в Ленинском районе, поселке Малая Топка, а то и в Мегете! Ну или это будет старая каменная или деревянная двухэтажка, где рассчитывать на суперкомфорт можно едва ли.

Увеличиваем ценник до 3,5 миллионов, и вариантов высвечивается уже побольше: можно подыскать квартиру в Радужном, Юбилейном, Первомайском и других микрорайонах. Увы, жилье у нас всегда было недешевым, и цены постоянно растут.

Новостройки подорожали на 24%, вторичка – на 18%

- С начала года квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 18%, а в новостройках - на 24%, - рассказывают аналитики портала REALTY.IRK.RU. - В октябре средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 2,2% и составляет 76,1 тысячу рублей за квадрат, а новостройки прибавили в цене в среднем на 2,1 % - до 75,34 тысячи за квадрат.

Что интересно, за месяц вторичка стала недоступнее всего в Свердловском районе, новостройки - в Куйбышевском. А в центре города, Кировском, стоимость жилья, наоборот, слегка снизилась.

Завышение цен - искусственное?

Это если говорить о постепенном подорожании. Но горожане заметили, что одни и те же квартиры в Иркутске в октябре прибавляли разом по 100, 200, а то и 500 тысяч рублей! Откуда такие скачки? Эксперты говорят, что причина наценок, вероятно, - в высоком спросе.

- Началось это с переселенцев из Тулуна, когда они по сертификатам сметали все имеющееся жилье, - объясняют «КП» - Иркутск специалисты по недвижимости. - Затем добавилась льготная ипотека на выгодных условиях. А теперь еще и коронавирус: опасаясь экономического кризиса, люди торопятся вложить сбережения в недвижимость.

И именно эта спешка, возможно, подстегивает собственников завысить цены.

- Как продавцы решают, сколько стоит их квартира? Заходят на сайт объявлений, изучают похожие варианты, и на среднюю цену накидывают еще примерно плюс 50 тысяч. Ведь каждый считает свое - лучшим, даже если по факту квартира не стоит этих денег, - комментирует риелтор из Иркутска Мила Труднева. - Так получается искусственное завышение цен. И сейчас, когда на рынке ажиотажный спрос, это особенно заметно. До сделки иркутяне смотрят десятки квартир, причем даже тех, которые точно брать не станут. Видя поток потенциальных покупателей, собственники воодушевляются еще больше: «Не хочет брать этот - найдется другой. А торговаться не стану!» Хотя раньше могли сбавить примерно до 100 тысяч рублей.

Увы, но второпях люди иногда и, правда, хватают неоправданно дорогие квартиры. Предложений на рынке недвижимости становится меньше: что уже раскупили, а что собственники сняли с продажи из-за коронавируса, решили на всякий случай приберечь. Поэтому за достойный вариант покупатели готовы переплатить до полумиллиона.

- Причем выбирают вторичку, чтобы не ждать, пока жилье достроится, а заселиться сразу. Если квартира дороговата, но обжитая, с ремонтом, а предыдущие владельцы - приятные и вежливые люди, то ее с большой вероятностью возьмут, - продолжает Мила Труднева. - Но такой спрос иссякнет, и, вероятно, уже скоро. Тогда собственникам снова придется снижать цены.

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