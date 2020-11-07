Стало известно, как будут учиться с 9 ноября школьники Иркутска и всего Приангарья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял решение о том, что каждый район региона будет сам определять, в каком режиме начнут учебу дети. Сегодня, 7 ноября, стало известно, к какому выводу пришли территории, в каких городах Иркутской области введено дистанционное обучение.

Иркутск. С 9 ноября школы областного центра перейдут на дистанционное обучение, но всего на неделю. При этом школы сами скажут, будут ли таким образом учиться первоклассники или у них просто продлят каникулы.

– В течение первой четверти мы регулировали переход на дистанционное обучение отдельных классов в индивидуальном порядке. Вторую четверть, согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора и санитарно-противоэпидемической комиссии, дети начнут в дистанционном формате. Уже есть опыт такого обучения школьников – эта система была опробована весной, – рассказали в департаменте образования администрации города Иркутска.

Иркутский район, Ангарск, Братск и Усть-Илимск уходят на дистант на две недели. Решение однозначное, для всех. В районах объяснили, что каникулы уже привели к снижению заболеваемости среди педагогов и школьников, а дистанционное обучение с 9 ноября в Иркутской области только поможет в этом.

Некоторые районы решили разделить начальную школу, средние и старшие классы. Первоклассникам трудно обучаться самостоятельно дома, тем более, что мамы и папы работают. Выпускникам надо учиться, у них экзамены. Поэтому их отправят в школу в Саянске и Черемхово. А вот средняя школа уходит на 2 недели на удаленку. В Тулуне очно будут учиться только с первого по четвертый класс. На удаленку уйдет и вся первая школа города.