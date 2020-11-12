Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 12 ноября. Ежесуточный прирост заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти. Сегодня, еще 261 человек узнал о своем диагнозе – новая коронавирусная инфекция. Радует, что сегодня число выздоровевших хоть не намного, но больше числа заразившихся. За сутки выписали 273 переболевших.

«В больницах 12 ноября остаются 4631 пациент с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Общее число подтвержденных случаев инфицирования – 27 551, выздоровели – 21 469 человек».

За сутки еще 16 инфицированных скончались от коронавируса, еще двое заболевших COVID-19 – от иных болезней. Пандемия в Приангарье унесла жизни уже 735 человек: причиной смерти 608 из них стала именно инфекция, еще 127 с таким же диагнозом сгубили другие заболевания.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 12 ноября: в сутки несколько беременных с COVID-19 рожают в городском перинатальном центре

Для рожениц с диагнозом «коронавирус» предусмотрены отдельные боксы в Иркутском городском перинатальном центре. Заболевших беременных со всей области привозят именно туда. Дожидается родов женщина в ковидном госпитале, который открыт на базе гинекологической клиники городского перинатального центра. Когда приходит время ребенку появиться на свет, будущую мамочку переводят в специальный бокс.

«В среднем в течение суток в ГПЦ рожает 2–3 женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19», - сообщают региональные власти.

Сразу после рождения ребенка мать с ним разлучают. Женщина отправляется на лечение в стационар, а новорожденного переводят в Ивано-Матренинскую детскую больницу, в отделение патологии. Если младенец не заразился COVID-19 его домой, по согласию матери, могут забрать родственники. Если же инфекция у малыша подтвердилась, он остается «Матрешке» под присмотром медиков до выздоровления.

Если беременная заболела на ранних сроках, то лечение она получает также под присмотром врачей в ковидном госпитале, где есть и врачи акушеры-гинекологи.

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