Как победить последствия перенесенной пневмонии Covid-19. Фото: архив компании

- С чего начать восстановление? С этим и другими вопросами мы обратились к Оксане Николаевне Змановской, заместителю главного врача по медицинской части, врачу-терапевту высшей квалификационной категории, физиотерапевту, гирудотерапевту, диетологу Центра интегративной медицины Prana Clinic.

Оксана Змановская, врач-терапевт высшей квалификационной категории, физиотерапевт Центра интегративной медицины Prana Clinic. Фото: архив компании

- Опасность заключается в том, что пациенты, перенесшие пневмонию, в том числе вирусной этиологии, после выписки из стационара на амбулаторный этап остаются тет-а-тет с возникающими сложностями.

Процедурный кабинет. Фото: архив компании

Большинство пациентов отмечают, что болезнь не прошла бесследно. После себя она оставила неприятные бонусы - слабость, одышку, хрипы. Сейчас первостепенной задачей является восстановление организма, чтобы избежать осложнений в виде фиброза легких.

- На что в первую очередь нужно обратить внимание?

- Вирусная пневмония - это серьезное заболевание, которое сильно поражает легкие, поэтому восстановительный период достаточно длительный и очень важен комплексный подход.

Кабинет аппаратного физиолечения. Фото: архив компании

В первую очередь нужно восстановить именно легкие. В этом плане эффективны дозированные физические нагрузки: пешие прогулки, дыхательная гимнастика.

Физиопроцедуры. Фото: архив компании

- Помогает ли в этом массаж?

- Лечебный массаж может оказать большую помощь. На грудную клетку можно делать легкий вибрирующий массаж, чтобы улучшить дренаж и очистить дыхательные пути от слизи. Это профилактика застойных явлений в легких, которые могут возникнуть у пациентов, перенесших двустороннюю вирусную пневмонию.

Массажист Корбан И.С. Фото: архив компании

- А что такое фиброз и чем он опасен?

- Фиброз - это замещение нормальной легочной ткани соединительной. В легких возникают рубцы, за счет чего уменьшается дыхательная поверхность. Если фиброз большой, начинаются проблемы с дыханием и самый частый симптом - это одышка!

Прессотерапия. Фото: архив компании

Программа восстановления после пневмонии в Prana Clinic составлена таким образом, чтобы комплексно помочь организму. Внутривенные инъекции современными препаратами, лазерное очищение крови, барокамера, аппаратное физиолечение, дыхательная гимнастика, массаж - все это под моим личным контролем эффективно восстановят организм в короткие сроки.

Барокамера. Фото: архив компании

Массажист, медицинская сестра по физиотерапии Мацкевич О.Ю. Фото: архив компании

Дополнительно программу лечения, по показаниям, возможно дополнить аппаратной мониторной очисткой кишечника, курсом внутривенных инъекций препаратом «Лаеннек», аппликациями грязи, консультацией врача-диетолога с проведением диагностики на аппарате InBody и составлением рациона питания на неделю.

Грязелечение. Фото: архив компании

- Для чего в период реабилитации нужно очищение кишечника?

- Для лечения пациентам назначают сильнодействующие антибиотики, которые, в свою очередь, убивают всю микрофлору кишечника. А кишечник, как известно, второй мозг организма, отвечающий за 80% нашего иммунитета. Поэтому с целью восстановления микрофлоры кишечника необходимо проводить детоксикацию организма: выводить шлаки и токсины, затем только заселять кишечник полезными пробиотиками.

Параллельно с этим важно наладить правильное питание: в рацион должны входить продукты, богатые белками, углеводами, витаминами и минералами. Слизистая оболочка дыхательных путей быстро восстанавливается при употреблении продуктов, содержащих большое количество витамина А. Обильное питье травяных чаев, обычной и минеральной воды способствует выведению из организма токсинов.

Финская сауна. Фото: архив компании

Плохое самочувствие и сильная слабость после перенесенной пневмонии могут быть связаны с дефицитом железа. Ускорить восстановление может помочь прием препаратов с витамином D, поэтому на приеме мы подбираем комплекс нутрицевтиков и даем рекомендации по дальнейшему образу жизни.

Фото: архив компании

Сейчас в условиях пандемии, к сожалению, современная система здравоохранения не справляется с потоком пациентов, и многие просто вынуждены лечиться в домашних условиях. Важно, чтобы пациент понимал, что он не один! Именно поэтому в Prana Clinic была разработана программа восстановления после пневмонии, с помощью которой мы предупредим развитие осложнений, сократим сроки временной нетрудоспособности и укрепим иммунитет.

Приходите к нам на реабилитацию! Мы позаботимся о вашем здоровье!

Фото: архив компании

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