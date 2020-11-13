Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, на 13 ноября. В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения COVID-19. Однако, есть и хорошие новости – уже третий день подряд количество выздоровевших превышает количество тех, у кого подтвердился коронавирус. Итак, за сутки о своем положительном диагнозе узнали 263 человека, а выписались – 288.

Общее число случаев инфицирования в Приангарье возросло до 27 814, стоит отметить, что большинство – 21 757 уже выздоровели.

В больницах области 13 ноября под присмотром медиков остаются 4796 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Еще 5460 заболевших находятся на амбулаторном лечении.

В пятницу также стало известно, что за сутки скончались еще 18 человек: причиной смерти 17 стал коронавирус, еще одного с таким же диагнозом – иные заболевания. Всего с начала пандемии в Приангарье умерли уже 753 заразившихся COVID-19.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске: большая часть школьников Иркутска с понедельника – в школу

В Иркутске на очередном заседании междведомственного штаба по предотвращению распространения коронавируса обсудили ситуацию с заболеваемостью педагогов и учеников в школах города. Ситуация такова, что показатели и по COVID-19, и по ОРВИ говорят о том, что уже можно возвращаться к очному обучению.

Большинство школьников сядут за парты уже в ближайший понедельник – 16 ноября. Однако, решение по каждой школе будет приниматься отдельно, исходя из того, сколько там болеют учителей и учащихся. Там, где пока приступить к очному обучению невозможно, продлят «дистанционку».

Коронавирус в Иркутске, 13 ноября: бесплатные лекарства амбулаторным больным начнут выдавать не позже 20 ноября

Схема обеспечения амбулаторных больных необходимыми для лечения COVID-19 лекарствами запущена. Контракты на поставку 14 медикаментов уже заключены. Поступят в регион они не позже 20 ноября.

Рецепт на их получение будет выдавать лечащий врач. Получить необходимые лекарства в аптеках смогут родственники, знакомые или волонтеры заразившегося.

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