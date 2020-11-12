В Иркутской области растет заболеваемость внебольничной пневмонией

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Приангарье наблюдается высокий рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Только на этой неделе каждый день регистрируют порядка 350-400 случаев. Ранее подобных показателей в Приангарье не фиксировали. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области, в настоящее время в регионе развернуто 5354 койки для лечения пациентов с COVID-19, в том числе 520 оснащены кислородной поддержкой, 828 - аппаратами искусственной вентиляции легких.

На днях завершился монтаж кислородного блока в Ангарском перинатальном центре. Это позволило дополнительно развернуть 97 коек с кислородной поддержкой. Также на базе этого медицинского учреждения есть возможность открыть еще 104 койки для пациентов с COVID-19.

С 13 ноября 20 коек с кислородной поддержкой развернут в областной инфекционной больнице, а 20 ноября планируется открыть дополнительные места в Иркутской городской больнице №3.

В целом с начала пандемии в Приангарье зарегистрирован 27 551 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост составил 261 человек. Лечение проходят 9 993 человека, из них 4 631 – в больницах региона.

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