На шоу «Голос» Баста признался, что во время концерта в Иркутске с ним случилось ЧП. Фото: стопкадр с показа проекта "Голос"

Василий Вакуленко, известный также как рэпер Баста, как оказалось, не прочь поделиться с поклонниками курьезами из путешествий по стране. Накануне во время показа популярного проекта «Голос» на Первом канале артист рассказал, что прямо во время концерта в Иркутске … у него выпал зуб!

- Выхожу на концерт, третья песня, я что-то завелся так «Давай» и цепляю его (зуб - прим.авт.), он у меня падает прямо на пол, - веселил своей историей зрителей Баста. – Я прикрыл рот микрофоном, а в голове «потерять зуб в Иркутске, в туре, где я его потом сделаю»!

Пританцовывая, Василий поднял выпавший зуб и положил в нагрудный карман.

- Клянусь! – улыбается Баста. – Стою с микрофоном и думаю «главное, чтобы свирель не засвирелила».

Музыкант имел в виду, что из-за «дырки» в улыбке вполне мог начать шепелявить. Громче всех над рассказом рэпера смеялась певица Полина Гагарина. Собственно именно из-за нее Вакуленко и вспомнил о ЧП, случившемся в Иркутске. После того, как Полина спела дуэтом с одной из конкурсанток, Баста проявил джентльменские качества, решил помочь вокалисткам спуститься со сцены, но своей рукой попал по руке Гагариной, которой та держала микрофоном, и электроакустический прибор угодил артистке прямо по зубам.

- Господи, ты мне чуть зуб не выбил, - вскрикнула Полина Гагарина.

Вернувшись в кресло наставника, исполнительница уточнила у Басты.

- На месте? – указывая на белоснежный ряд.

- На месте, все – идеально, - ответил рэпер.

Еще один из наставников проекта - Валерий Сюткин в это время также признался, что выбивал себе зуб микрофоном.

Стоит отметить, что в Иркутске Баста бывал не раз, в какой именно из концертов произошел этот казус – певец не сказал. Василий со сцены в столице Приангарья записывал поздравления с днем рождения своей маме, а в прошлом году съездил на Байкал и был впечатлен мощью и красотами озера.

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