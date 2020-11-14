«Япония не напала на нас во время ВОВ, помня сражения на Халхин-голе»: памятник маршалу Жукову открыли в Чите

Памятник маршалу Георгию Жукову открыли в Чите. Фото: администрации города Чита

Защитник и спаситель – такое отношение бережно хранят к маршалу Жукову сибиряки и забайкальцы. Ведь он защитил от вторжения японских войск Восток нашей страны. «Халхин-гол», «Вторая русско-японская война», «инцидент у Номон-Хана» - российские и японские истории называют военный конфликт на территории Монголии по-разному. Суть остается одна: японское правительство желало расширить империю аж до Байкала и постоянно с января 1939 года устраивало провокации, в том числе и с применением оружия, на границе с Монгольской Народной республикой.

Участились атаки японцев в мае и продолжались с весны до самого августа. В июне к местам боев был направлен тогда еще комдив Георгий Жуков - командиром 57-го особого армейского корпуса рабоче-крестьянской Красной Армии. И дело пошло… Уже в начале июля было ясно, что советско-монгольские войска «умнее» и командование Жукова – успешное. 31 августа красноармейцы разгромили японцев, оттеснив их с территории Монголии. Противники еще продолжали попытки, велись воздушные бои. Полностью боевые действия прекратились 16 сентября после подписания перемирия.

Памятник Георгию Жукову в Иркутске установили 15 лет, а накануне монумент появился и в соседнем регионе – в городе Чита. О подвиге Жукова помнят и память хранят. На проспекте Жукова там появился сквер в честь известного полководца с памятником ему. Ведь для Забайкальского края Георгий Константинович – также защитник.

«Мы здесь на востоке поняли, разговаривая между собой солдатами, что Япония не могла попасть на Советский союз во времена Великой Отечественной войны потому, что Жуков дал им на Халхин-голе так, как мы говорим, «по соплям», что они не решились бы», - рассказал во время открытия участник Великой Отечественной войны Николай Богодухов.

Примечательно, что для создания памятника в Чите ориентировались на фотографию военного, сделанную во время боев на Халхин-голе. Окружают бюст два стенда, описывающих боевой путь Жукова: один – «Начало полководческой биографии» и второй «Маршал Победы». Много фотографии, доступно о главном.

«Сквер маршала Жукова можно смело назвать народным проектом – в сборе необходимых средств на его установку участвовали местные предприниматели, и люди, не связанные с бизнесом», - сообщает пресс-служба Фонд развития Забайкальского края. – «Бюст, тротуарная плитка, вместе с доставкой и установкой обошлись почти в миллион рублей».

Монумент Жукову – первый «шаг» к появлению памятных мест в Чите. Там также появятся скверы знаменитых маршалов СССР Ивана Конева и Константина Рокоссовского.

ЦИФРЫ

Потери на Халхин-голе:

23 225 человек - убиты, ранены и пропали без вести со стороны СССР;

61 000 человек - потери со стороння Японской империи, треть из них – убиты.

Читайте также:

Как матрос Алдар Цыденжапов, сгорая заживо, спас 350 сослуживцев и предотвратил катастрофу на эсминце. Десять лет назад Алдар Цыденжапов предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08