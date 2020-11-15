Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 ноября: число подтвержденных случаев превысило 28 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 15 ноября. Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает набирать обороты. В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано уже свыше 28-ми тысяч случаев заражения. Если быть точным, то 28 332. Только за последние сутки было выявлено 254 новых случая инфицирования. Это больше, чем число выздоровевших за сутки жителей региона.

Выздоровело за минувшие сутки 214 человек, а всего с начала пандемии – 22 316 человек. Это больше половины от общего числа официально подтвержденных случаев, что не может не радовать.

Однако ситуация с COVID-19 остается напряжённой, поскольку зарегистрировано много тяжелобольных пациентов, и каждый день в регионе умирает больше десяти человек с коронавирусом. Так, за сутки от COVID-19 в Иркутской области умерло 14 человек, еще два пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В общей сложности, с начала пандемии, коронавирус унес жизни уже 786-ти жителей Иркутской области: 655 пациентов умерли непосредственно от COVID-19, еще 131 пациент с коронавирусом погиб от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

Госпитализировано на утро 15 ноября 4 904 человека, за сутки в больницы попали 99 человек. Больше пяти тысяч жителей Иркутской области лечатся от коронавируса на дому. Общее число больных COVID-19 в регионе превысило десть тысяч человек.

Коронавирус в Иркутске, 15 ноября: еще одна лаборатория для сдачи тестов на COVID-19 начнет работать в регионе

С 16 ноября в Иркутской области начнет работать еще одна лаборатория, где можно будет сдать тест на коронавирус. Она откроется в Братске. К середине декабря объем тестирования должен составить 16,5 тысяч исследований в день.

Сейчас тест на COVID-19 можно сдать в 14 лабораториях, которые открыты как в государственных, так и в частных клиниках Иркутской области. Часть лабораторий работают круглосуточно, однако, по мнению властей Иркутской области, необходимо перевести на круглосуточный режим как можно больше лабораторий. В ближайшее время минздрав региона проработает этот вопрос.

Ежедневно в Иркутской области проводится от 9,5 тысяч до десяти тысяч тестирований.

Коронавирус в Иркутске, 15 ноября: разворачиваются новые койки для больных COVID-19

К 20 ноября в Иркутской городской больнице № 3 развернут дополнительные койки для лечения коронавирусных больных. Такое поручение дал накануне глава региона Игорь Кобзев во время посещения медучреждения.

Так, планируется открыть 12 реанимационных коек и 70 коек, оборудованных кислородной подводкой. При этом здесь продолжат оказывать в полном объеме профильную травматологическую помощь и принимать пациентов с ожогами тела.

Коронавиру с Иркутске на 15 ноября. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 15 ноября: регион – на втором месте в Сибири по проценту выявленных случаев

Иркутская область занимает второе место среди регионов Сибири по проценту выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на Приангарье приходится 15 % от общего количества зарегистрированных больных в СФО.

Наибольший процент выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии приходится на Красноярский край – здесь зарегистрировано 17% случаев от общего числа выявленных случаев COVID-19 среди сибиряков. Третье место в списке занимает Алтайский край с 12% от общего числа зарегистрированных случаев.

Всего в Сибирском федеральном округе за весь период пандемии, по данным на конец недели, выявлено 180 308 случаев COVID-19, что составляет 10% от общего числа по России.

За прошедшую неделю в Сибирском федеральном округе самый значительный прирост заболеваемости впервые отмечен в республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 15% больше. Самый низкий прирост за неделю зафиксирован сразу в трех регионах СФО: в республике Тыва, Новосибирской и Иркутской областях – здесь прирост составил по семь процентов.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 8%, что составляет 14 037 человек.

Таковы последние новости о коронавирусе на 15 ноября.