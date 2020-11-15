Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 ноября: больше всего больных в Иркутске, Братске, Черемхово и Ангарске

Больше всего больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Иркутске, Братске, Черемхово и Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 15 ноября в Иркутской области было выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 официально зарегистрирован у 28 332 жителей Приангарья. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области, новые случаи зарегистрированы 17 муниципалитетах региона.

Традиционно, больше всего больных – 45 человек – зарегистрировано за сутки в Иркутске. Второе место по суточному приросту COVID-19 делят Братск и Черемхово – в этих городах за вчерашний день выявлено по 29 заболевших. Замыкает список лидеров Ангарск – здесь за сутки COVID-19 был диагностирован у 23 человек.

Больше десяти заразившихся за сутки зарегистрировано в шести муниципалитетах. Это Слюдянский район и Свирск, где выявлено по 17 заболевших, по 16 инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Усть-Кутском, Заларинском и Нукутском районах. Еще 11 больных COVID-19 выявлено в Усолье-Сибирском.

В Иркутском районе за сутки выявлено девять заболевших, в Черемховском районе – восемь, в Ольхонском районе – семь. В четырех муниципалитетах зарегистрировано менее пяти больных за сутки.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 ноября. Фото: оперштаб при правительстве Иркутской области

Лидерство по общему числу выявленных больных по-прежнему принадлежит областному центру. С начала пандемии в Иркутске зафиксировано в общей сложности 12 330 заболевших коронавирусом человек. На втором месте по этому параметру находится Ангарск – здесь с начала пандемии COVID-19 официально подтвержден у 2 811 человек. Замыкает тройку лидеров по общему числу выявленных случаев коронавируса Иркутский район с 1 837 заразившимися за все время.

Больше тысячи больных на 15 ноября, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, зарегистрировано также в Усть-Кутском районе – 1 738, Братске – 1 706 и Усть-Илимске – 1 199 заразившихся.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 ноября.

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