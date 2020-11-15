Жители Улан-Удэ всем миром сдали кровь для больного коронавирусом врача анестезиолога. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Улан-Удэ всем миром спасают врача-анестезиолога из республиканского перинатального центра, который тяжело болен коронавирусом. Одна из его пациенток кинула клич в интернете о том, что доктору необходима антиковидная плазма. Горожане, переболевшие COVID-19, тут же откликнулись на призыв женщины и отправились сдавать кровь. В считанные часы плазма крови поступила в инфекционную больницу, где лечат доктора.

Врач анестезиолог-реаниматолог из перинатального центра Бурятии Ардан Баторов уже несколько недель борется за жизнь. Он инфицирован коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Кислородная поддержка, на которой находится доктор, уже не помогает. Спасти его может только переливание крови с антителами COVID-19. Поэтому врачи и пациентки Ардана Баторова обратились за помощью к горожанам.

- В Бурятии на сегодняшний день 80 человек сдали антиковидную плазму, которая используется для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, - сообщили на Станции переливания крови республики Бурятия. –Станция выдала в стационары 109 доз плазмы, содержащей антитела к COVID-19.

Одна из таких доз теперь поможет спасти жизнь Ардана Баторова. Он трудится анестезиологом в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканского перинатального центра с 2015 года. Доктор помог немалому количеству бурятских малышей появится на свет, благодарные пациентки отзываются о нем как об очень хорошем человеке и замечательном специалисте.

- Плазму крови для больного коронавирусом доктора нашли быстро. Спасибо неравнодушным горожанам, - прокомментировали «КП-Иркутск» в министерстве здравоохранения республики Бурятия.

КСТАТИ

Стать донором антиковидной плазмы могут люди от 18 до 50 лет, переболевшие коронавирусом легкой или средне-тяжелой формы. При этом нужно быть не менее 50 кг весом. Донору необходимо иметь на руках официальное медицинское заключение о том, что он переболел COVID-19. Важно, чтобы у донора клинические и биохимические анализы были в норме, не имелось противопоказаний. Сдать плазму можно не ранее, чем через месяц после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поликлинике № 2 Улан-Удэ стартовал пилотный проект по дистанционным консультациям пациентам с коронавирусом. Всем, кто лечится на дому, ежедневно звонит робот и задает вопросы, на которые нужно ответить заболевшему. Если лечение больного коронавирусом в домашних условиях протекает хорошо, то робот консультирует таких пациентов по наличию лекарств в аптеках. При ухудшении состояния здоровья пациенты направляются на консультацию к врачу.