В Бурятии вступил в силу повторный локдаун из-за коронавируса

В Бурятии вступив силу повторный локдаун из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бурятия стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вступил в силу повторный локдаун. С понедельника, 16 ноября по 30 ноября включительно в республике вновь закрыли кафе, рестораны - все виды предприятий общественного питания. Работать им разрешат только на вынос либо же организовать доставку блюд своим клиентам. Столовые, буфеты на предприятиях, а также в гостиницах смогут готовить только для работников и проживающих.

Кроме этого, жители Бурятии в эти же даты не смогут посетить торговые центры магазины, комплексы, детские игровые комнаты и аттракционы. Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Глава региона Алексей Цыденов уже отметил, что продлять новые ограничения после 30 ноября, не планируется.

- Это вынужденная мера, - отметил Алексей Цыденов. – У нас сильно перегружена система здравоохранения – почти все больницы, за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, перепрофилированы под «ковидные» госпитали. За две недели, нам нужно максимально разобщить людей, снять напряжение в системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить, переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми.

Добавим, что по состоянию на 16 ноября в Бурятии 15 378 заболевших коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили еще 269 человек.

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