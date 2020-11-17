Эксперты прогнозируют рост цен на сахар и подсолнечное масло в Иркутской области

Из-за инфляции во время пандемии в Иркутской области подорожали продукты, автомобили, услуги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продукты, вещи, услуги дорожают, этим никого не удивишь. Так было и до пандемии, но с марта по сентябрь инфляция в Иркутской области, по данным Центробанка, выросла еще заметнее: с 3,1% до 3,9%. Это выше, чем по стране и по Сибири, где общий показатель 3,7%.

Причины? Финансисты говорят, что рубль ослаб и у производителей выросли затраты. Теперь, чтобы выпустить продукт или одежду, им нужно больше раскошелиться на материалы и изготовление. Перевозчики тоже подняли цены. Соответственно, магазинам дороже обходятся закупка и доставка, поэтому они, чтобы не остаться в минусе, повышают ценники. Но специалисты успокаивают - не все так плохо. Изучаем!

Яблоки доступнее, сахар и подсолнечное масло - наоборот

Общий уровень цен на продукты к осени даже немного снизился. А все потому, что сейчас самый сезон овощей и фруктов.

- Увеличились поставки нового урожая яблок из южных регионов страны в Иркутскую область, а также из-за рубежа, - рассказали в отделении Центробанка России по Приангарью. - Замедлился годовой рост цен на морковь, капусту и свеклу. И это тоже объяснимо сезонностью, когда на рынке предложений стало больше.

Увы, но теперь нужно раскошеливаться на помидоры и огурцы: их перестали привозить из Китая, а овощи из южных регионов России, например, Узбекистана, Туркменистана и других стран, - дороже. Плюс, как мы уже говорили, стали затратнее закупка и доставка.

Еще ускорился рост цен на говядину, колбасы, сливочное масло, яйца, сметану, творог, йогурты. Дело в том, что с сентября в Приангарье начали работать комбинаты питания для детсадов и школ, спрос на эти продукты вырос. Добавить расходы производителей - вот и получается подорожание.

Сахар и подсолнечное масло тоже становятся менее доступными. Эксперты поясняют, что в этом году посеяли не так много сахарной свеклы, как раньше, а из-за непогоды собрали меньше подсолнечника. А меньше урожая - значит, меньше товара в продаже. Закупочные цены растут.

Машины как способ вложения денег

Подорожали новенькие иномарки. Причина та же: больше денег тратится на производство машины и ее транспортировку в Иркутскую область.

- При этом, по оценкам автодилеров, спрос жителей региона остается повышенным, - рассказывают в Центробанке по Приангарью. - Клиенты намерены потратить сбережения на машину из-за нестабильной валюты. Результат - это также повысило цены на подержанные иномарки и автомобильные шины.

Дороже стало и золото. Этот драгметалл тоже используют в качестве вложения денег, он пользуется спросом. Прибавили в стоимости и импортные товары: некоторые лекарства, стройматериалы, моющие и чистящие средства.

Зато замедлились цены на бытовую технику, некоторую парфюмерию и косметику, одежду, обувь, трикотаж. Дело в том, что сейчас спадает ажиотажный спрос на них (его называют отложенным, так как весной покупали меньше).

Авиабилеты, вопреки прогнозам, не подешевели

Из-за пандемии сибиряки стали реже летать в отпуск или в командировки. Казалось бы, цены на билеты должны упасть, но они даже выше, чем прошлой осенью! Особенно на рейсы в Москву и обратно. Объяснение простое: авиакомпании тоже несут убытки.

К разочарованию модниц, дороже стали маникюр и модельные стрижки. Парикмахерские и салоны красоты теперь больше платят за аренду, коммуналку и материалы.

Сибиряки из-за коронавируса начали меньше зарабатывать, поэтому экономят на услугах: реже ходят к стоматологу, выбирают тарифы связи повыгоднее, отказывают себе в дополнительном образовании. Из-за невысокого спроса цены в этих сферах не скачут.

КОНКРЕТНО

Как изменилась стоимость продуктовой корзины в октябре

Со знаком +

Продукт На сколько поднялась цена

Помидоры 28%

Огурцы 9%

Сахар, подсолнечное масло, овсяные хлопья «Геркулес» 8%

Куриные яйца 6%

Капуста, икра лососевых рыб 5%

Виноград 4%

Йогурт, маргарин 3%

Говяжья печень, мороженые креветки, соленая, маринованная, копченая рыба и консервы из нее, чай, крупы (пшено, горох, фасоль, гречка), маринованные овощи, фрукты (груши, бананы, апельсины), сухофрукты, сладости (шоколад, зефир и пастила) 1 - 2%

Хлеб и булочки из пшеничной муки 1 - 2-го сортов 0,9%.

Со знаком -

Морковь 10%

Картофель 9%

Яблоки, лимоны и чеснок 7%

Мясные консервы для детского питания 4%

Кальмары мороженые 3%

Творог, молоко, овощные консервы для детского питания 1 - 2%

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