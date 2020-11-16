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Экономика

Жители Иркутской области стали реже допускать просрочку по кредитным картам

14,3% заемщиков больше месяца не возвращают долг
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Жители Иркутской области стали реже допускать просрочку по кредитным картам

Жители Иркутской области стали реже допускать просрочку по кредитным картам

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на инфляцию, жители Иркутской области исправнее платят по кредитным картам, чем год назад. В сентябре 2019-го просрочку свыше месяца имели 17,1% заемщиков, а в начале этой осени - 14,3%.

- Банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте потребительских займов, - считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. - Как правило, карты дают только тем, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга на должном уровне. И еще, если бы банки не провели реструктуризацию «проблемных» займов, то просрочек могло быть больше.

Меньше всего должников по банковским картам, которые не платят в срок, в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге. Больше всего в Ставрополье, в Ростовской и Иркутской областях.

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