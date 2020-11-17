«Если для кого-то это громко, готова извиниться»: заместитель губернатора Забайкалья объяснила, почему накричала на врачей

Аягма Ванчикова. Фото: пресс-служба правительства Забайкалья.

В Забайкальском крае разгорелся скандал на очередном заседании оперативного штаба по распространению коронавируса. Главным действующим лицом оказалась заместитель губернатора Забайкалья по социальным вопросам Аягма Ванчикова. Она накричала на главврачей, возмутившись тем, что госпитали региона переполнены пациентами. Также Ванчикову возмутил постоянный рост числа новых случаев заболевания COVID-19. Аудио обращения замгубернатора появилось в сети. Публикуем его отрывки.

- Вас расслабило в конец! Где мозги? – громко высказывает свое недовольство Аягма Ванчикова. - Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост. Сколько сегодня? 258 за сегодняшние сутки! Новый антирекорд! Почему в эти сутки, в ночь, КМЦ развлекались с этими пациентами, которых не знали куда везти? Почему им дали распоряжение, что эти пациенты должны оставаться на амбулаторном уровне? Почему? Потому что в стационаре сидят, просто расслабились, мониторинг ведут. Работать надо, а не мониторинг вести.

Досталось от чиновницы и местному минздраву. В то же время она заступилась за обычных врачей.

- Почему вы на местах так относитесь? – продолжает Аягма Ванчикова. Почему минздрав так относится к своей работе? Почему из минздрава не выходят нормальные распоряжения вовремя? Я никогда не скажу плохо о медработниках. Только что была на интервью на радио, и говорила там, что врачи загибаются, что их надо беречь. Потому что их мало.

После того, как аудио попало в Интернет, и стало одним из самых обсуждаемых событий дня, Аягма Ванчикова объяснила свой гнев. «КП»-«Иркутск» через пресс-служба правительства Забайкалья удалось получить ответ чиновницы. Замгубернатора подтвердила, что дело действительно было во время оперативного штаба минздрава. Якобы, в кабинете Ванчиковой произошел технический сбой, и ей пришлось связываться с конференцсвязью по телефону.

- Коллега просто приложил смартфон к микрофону, поэтому получилось так громко, - объясняет Аягма Ванчикова. - Что касается эмоций, то сейчас от всей системы здравоохранения требуют эффективных, грамотных действий. От этого зависит здоровье, жизнь людей. Доклад главного врача одного из моностационаров говорил об управленческих ошибках, игнорировать которые нельзя в условиях среднесуточного прироста случаев коронавируса. Именно поэтому я потребовала от руководителей соблюдать установленные нормативы по лечению больных коронавирусом

Также Аягма Ванчикова отметила, что готова извиниться.

- Если для кого-то прозвучало громко – я готова извиниться, - заключает она. - Но приказы Минздрава необходимо соблюдать всем медицинским организациям.

Добавим, что минздрав России на днях разрешил отправлять выздоравливающих больных коронавирусом на долечивание домой, если есть такая возможность. Что касается ситуации в Забайкалье, то там с начала распространения коронавируса зафиксирован уже 16021 заболевший. За последние сутки прирост инфицированных составил – 269 человек.